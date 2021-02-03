"Прижала к стенке и стала махать руками": раскрыто истинное лицо вдовы Грачевского

Съемки последней программы "Пусть говорят" чуть не закончились дракой. Оказалось, что все началось с появления в студии Екатерины Белоцерковской.



Она трогательно рассказывала о жизни со звездным супругом. Однако, видимо, ее спокойствие было нарушено выступлением Марианы Саид Шах, которая долгие годы была близкой подругой Бориса Грачевского. Ее откровения разозлили Белоцерковскую. "Когда программа закончилась, я прямо в студии подошла к Кате и пожала ей руку", – сообщила Мариана. "Она при людях ничего мне не сказала. Но уже спустя время ситуация изменилась!" – отметила она.

Журналистка рассказала, что Екатерина накинулась на нее после программы. "Катя с каким-то молодым человеком, которого я до этого видела первый раз в жизни, выловила меня в коридоре студии, прижала к стенке, и они вдвоем стали махать руками. Я думала, что они меня изобьют!" – пожаловалась Мариана. Выяснилось, что вдове не понравились слова звезды о внебрачном сыне Грачевского, которому не так давно исполнилось 37 лет.

"Катя стала кричать: "Зачем вы эту тему поднимаете? Зачем вы начали говорить про внебрачного сына? Вы сказали, что он его кровь!" – рассказала Мариана. Она была крайне шокирована подобным поведением.

"Почему вы Василису, которую родила Аня, принимаете, а его нет? Он родился до вашего появления в жизни Бори. Он не изменял вам с его матерью" – пыталась разобраться Мариана. Она уверена, что если женщина любит мужчину, то не может не принимать его детей.

Конфликт удалось уладить лишь редакторам программы. Саид Шах сказала Екатерине, что общаться с ней будет только в присутствии адвоката и продюсера передачи. "Я такого отношения к себе от Кати совсем ожидала. Боря, если бы увидел ее в таком состоянии, был бы недоволен. Грачевский всегда очень нежно относился ко мне", – заявила Мариана.