Ургант поднял на смех Лозу за нелепость: В России его мнение неважно

По мнению Лозы, европейский конкурс наша страна должна использовать как площадку для популяризации русской культуры. Также артист неоднократно негативно высказывался по поводу современной музыки в целом, отмечая, что индустрия свернула с верного пути.
Иван Ургант в своем шоу прошелся по исполнителю хита "Плот", подняв его на смех за сказанную нелепость. "Здорово, что в России его мнение неважно", – прокомментировал по-английски телеведущий.
Напомним, в прошлом году на "Евровидение" от нашей страны должна была отправиться группа Little Big. Ребята подготовили для конкурса трек Uno, который невероятно понравился зрителям во всем мире. На "Ютубе" клип на композицию набрал почти 200 миллионов просмотров. В 2021 году артисты во второй раз попытаются покорить европейский конкурс, который пройдет в онлайн-режиме.
Впрочем, некоторые представители шоу-бизнеса уверены, что группа Little Big переоценена. Например, Иосиф Пригожин считает, что в России множество других эпатажных и талантливых музыкантов. Продюсер заявил, что в этом году на конкурс стоило бы отправить кого-то другого – например, рэпера Моргенштерна.
Напомним, за всю историю "Евровидения" наша страна лишь однажды заняла первое место. В 2008 году победителем стал Дима Билан с композицией "Believe me".
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