Травмированного экс-возлюбленного Бузовой вывели на чистую воду

Расставшийся с Ольгой Бузовой блогер Давид Манукян в настоящий момент принимает участие в шоу "Танцы со звездами". Однако молодому человеку приходится нелегко. После первого съемочного дня он получил травму – вывихнул плечевой сустав, поэтому теперь выступает с повязкой.

прочитано 353 раза