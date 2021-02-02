Травмированного экс-возлюбленного Бузовой вывели на чистую воду

На прошлой неделе Давид Манукян и Дарья Палей заняли в шоу "Танцы со звездами" последнее место. Блогер и танцовщица переживают, ведь теперь они могут вылететь из проекта. Спасти их может зрительское голосование.
Некоторые интернет-пользователи считают, что история о серьезной травме играет на руку Манукяну. Есть и те, кто не верит, что Давид вывихнул плечевой сустав. Скептики обратили внимание, что парень может ходить без повязки, а во время танцевального номера – использует травмированную руку.
Травматолог-ортопед Константин Терновой в беседе с журналистами отметил, что повреждение плеча может быть разным. Если у Манукяна травма действительно серьезная, то в таком случае повязка не должна сниматься в течение шести недель. Если же Давид снимает бандаж, то он "более-менее в норме", сделал вывод эксперт.
"У него может быть подвывих или разрыв суставной", – заключил Терновой.
При этом врач считает нормальным, когда люди преувеличивают серьезность травмы. Ведь в таких случаях пациенты, как Давид Манукян, могут сослаться на свою необразованность в медицинской сфере. Мол, попутал термины.
Популярные темы форума
Не могу похудеть
Как вам комментарии Александра Невзорова по поводу фильма про дворец?
Дети не успевают по предмету.
Бари Алибасов снова в топе новостей.
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Жена не хочет работать
Должна женщина слушаться мужчину?
От вируса маски не спасают
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Может вы ещё будете добавлять небольшие некрологи, а не просто информировать что умер кто-то из знаменитостей или важных людей, оказавших особое влияние на развитие общества, играющих важные роли в социуме