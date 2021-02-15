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Трудоголик Лазарев забросил детей

Сергей Лазарев. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Сергей Лазарев стал меньше времени уделять своим наследникам. Все потому, что певец много работает и участвует в шоу "Танцы со звездами" телеканала "Россия 1".
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В пятом выпуске программы с Екатериной Осиповой артист представил номер в стиле джаз-рок. Однако строгое жюри выступление не оценило. В результате пара со своим оригинальным танцем заняла четвертое место.

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Сергей Вячеславович Лазарев Певец

Но Сергей Лазарев не намерен сдаваться. Он признался, что репетирует номера каждый день по много часов. Из-за этого исполнитель практически не бывает дома и не видит сына Никиту и дочь Анну.

Певец оставляет детей на нянь. Чтобы отпрыски понимали, почему папа редко с ними проводит время, Сергей Лазарев показывает им выпуски "Танцев со звездами". Малышам нравится смотреть выступления отца.

К слову, новогодние праздники наследники звезды тоже провели без папы. В это время Сергей Лазарев отдыхал с приятелями на Бали.

Ранее певец поругался с членами жюри танцевального проекта. Сергей Лазарев не смог спокойно принять замечание Егора Дружинина и вступил с ним в словесную перепалку. Артиста задели слова эксперта о том, что ему и его партнерше не хватало страсти и куража, и он принялся оправдываться и объяснять свою точку зрения.

Как писали "Дни.ру", в разборки звезд вмешался Николай Цискаридзе. Педагог попросил Сергея Лазарева с уважением относиться к мнению профессионалов и поставил паре самый низкий балл из всех судей.

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Автор: 15 февраля 2021, 20:58 Источник: "Россия 1" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Опубликованы горячие фото раздетого Сергея Лазарева

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