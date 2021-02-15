Трудоголик Лазарев забросил детей

В пятом выпуске программы с Екатериной Осиповой артист представил номер в стиле джаз-рок. Однако строгое жюри выступление не оценило. В результате пара со своим оригинальным танцем заняла четвертое место.
Но Сергей Лазарев не намерен сдаваться. Он признался, что репетирует номера каждый день по много часов. Из-за этого исполнитель практически не бывает дома и не видит сына Никиту и дочь Анну.
Певец оставляет детей на нянь. Чтобы отпрыски понимали, почему папа редко с ними проводит время, Сергей Лазарев показывает им выпуски "Танцев со звездами". Малышам нравится смотреть выступления отца.
К слову, новогодние праздники наследники звезды тоже провели без папы. В это время Сергей Лазарев отдыхал с приятелями на Бали.
Ранее певец поругался с членами жюри танцевального проекта. Сергей Лазарев не смог спокойно принять замечание Егора Дружинина и вступил с ним в словесную перепалку. Артиста задели слова эксперта о том, что ему и его партнерше не хватало страсти и куража, и он принялся оправдываться и объяснять свою точку зрения.
Как писали "Дни.ру", в разборки звезд вмешался Николай Цискаридзе. Педагог попросил Сергея Лазарева с уважением относиться к мнению профессионалов и поставил паре самый низкий балл из всех судей.
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