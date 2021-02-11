"Какая нежная": 47-летняя Миронова в бикини взбудоражила народ

В четверг, 11 февраля, Мария Миронова опубликовала фотографию, на которой запечатлена в белом купальнике. Актриса позировала, немного спрятавшись за пальму. Поклонники смогли оценить роскошную фигуру знаменитости, которая родила двоих детей.
Подписчики одарили Миронову комплиментами. "Какая нежная. Живая, не фотошопленная", "Красивая", "Русалочка", – написали интернет-пользователи. Но не обошлось без едких комментариев. "Все наши бедные звезды отдыхают на Мальдивах", – отметил один из интернет-пользователей.
Стоит отметить, что Миронова плодотворно поработала перед отпуском. Она снялась в нескольких фильмах. Например, недавно состоялась премьера киноленты Love, в которой актриса сыграла одну из ролей. Кроме того, скоро зрители смогут оценить британскую картину "Игры шпионов", в которой также можно будет заметить Марию.
Напомним, ранее Мария Миронова обнародовала фотографию подросшего сына. Артистка долгое время не показывала наследника и всячески закрывала его лицо на всех совместных снимках.
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