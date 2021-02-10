Сергей Лазарев подрался с женщиной: кадры появились в Сети

В Сети появились кадры, на которых Сергей Лазарев яростно дерется с девушкой. На видео предстала неизвестная особа, которая замахивается на артиста кулаками, после чего он хватает ее за кисти рук и трясет.
Видео снято камерами внутреннего наблюдения в помещении, напоминающем просторную студию. Сергей Лазарев одет в темный официальный костюм, а девушка в платье-футляр.
Как выяснилось, видео является промо-роликом его нового клипа "Снег в океане". Режиссером стал Алан Бадоев, который уже работал с артистом над композицией "Сдавайся".
Напомним, сейчас Сергей Лазарев крутится как белка в колесе. У него активно идут тренировки и съемки для шоу "Танцы со звездами". Он выступает в паре с Екатериной Осиповой. За время участия в проекте певец сильно похудел. Участие в танцевальном проекте изматывает его больше, чем часы тренировок в спортзале. Отнимает силы и стресс. Во время одного из эфиров артист поругался с Егором Дружининым.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Сергей Лазарев перестал контролировать свой рацион питания и начал есть макароны и торты.
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