"За ним в могилу пойдете!": на похоронах умершего от COVID-19 Ланового начхали на социальную дистанцию

В театре имени Евгения Вахтангова продолжается церемония прощания с ведущим артистом труппы Василием Лановым. Поклонники начали собираться на Арбате задолго до начала траурного мероприятия.

Желающих проститься с легендой экрана и сцены оказалось так много, что о социальном дистанцировании речь, к сожалению, не идет. Толпы людей стоят у входа в театр, расстояние в полтора метра не выдерживается, при этом многие даже без средств индивидуальной защиты. Очень опрометчиво и глупо по нынешним временем ходить без масок и перчаток...

"В могилу за ним пойдете!" – кричит какой-то старичок, видя, как люди плотно жмутся друг другу. Сегодня это очень опасно. Ведь к концу января в одной только Москве было выявлено уже 930 072 случаев коронавируса и зафиксировано 13 434 смертельных исходов. Тут бы поберечь себя!

Хотя в самом театре, где происходят прощание, все устроено с учетом действующих ограничений и с ориентиром на соблюдение принятых мер санитарно-эпидемиологической безопасности – тут есть и мощные бактерицидные лампы, и антисептики.

Напомним, Василий Семенович Лановой скончался 28 января 2021 года на 88-м году жизни в Москве от осложнений, вызванных COVID-19. Была больна и его супруга Ирина Купченко, но она смогла оправиться. Похоронят любимого миллионами артиста на Новодевичьем кладбище столицы с воинскими почестями.

