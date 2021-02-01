"За ним в могилу пойдете!": на похоронах умершего от COVID-19 Ланового начхали на социальную дистанцию

Желающих проститься с легендой экрана и сцены оказалось так много, что о социальном дистанцировании речь, к сожалению, не идет. Толпы людей стоят у входа в театр, расстояние в полтора метра не выдерживается, при этом многие даже без средств индивидуальной защиты. Очень опрометчиво и глупо по нынешним временем ходить без масок и перчаток...
"В могилу за ним пойдете!" – кричит какой-то старичок, видя, как люди плотно жмутся друг другу. Сегодня это очень опасно. Ведь к концу января в одной только Москве было выявлено уже 930 072 случаев коронавируса и зафиксировано 13 434 смертельных исходов. Тут бы поберечь себя!
Хотя в самом театре, где происходят прощание, все устроено с учетом действующих ограничений и с ориентиром на соблюдение принятых мер санитарно-эпидемиологической безопасности – тут есть и мощные бактерицидные лампы, и антисептики.
Напомним, Василий Семенович Лановой скончался 28 января 2021 года на 88-м году жизни в Москве от осложнений, вызванных COVID-19. Была больна и его супруга Ирина Купченко, но она смогла оправиться. Похоронят любимого миллионами артиста на Новодевичьем кладбище столицы с воинскими почестями.
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