Вряд ли она вернется: Бояков поставил крест на прозябающей в санаториях Дорониной

Народная артистка СССР Татьяна Доронина после выхода на пенсию почти не появляется в свете. В информационном пространстве о ней часто писали, когда она просила президента России Владимира Путина убрать с поста худрука МХАТа имени Горького Эдуарда Боякова.
В МХАТе имени Горького тогда разгорелась настоящая "гражданская война" между новым руководством и защитниками экс-президента театра Татьяны Дорониной.
Театральный продюсер и режиссер Эдуард Бояков, который три года руководил театром, рассказал в свежем интервью, каким видит театр будущего. Он выступил резко против объединения МХТ имени Чехова и МХАТА имени Горького. По словам Боякова, новый театр удивит москвичей.
"Он займет отдельную нишу. Это будет современный русский национальный театр", – рассказал продюсер.
Также Бояков отметил, что его противница Татьяна Доронина почти не появляется в родном театре. Актриса, которой 88 лет, чаще бывает в больницах и санаториях из-за слабого здоровья. Поэтому Бояков сомневается, что Доронина еще вернется в МХАТ имени Горького. Он отметил, что знает со слов ее помощников о том, что она давно не выходит на улицу.