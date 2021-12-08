Гришковец ответил отвергнутой судом Земфире после обзывательства "наркоманкой"

Евгений Гришковец обрадовался, что суд отклонил иск Земфиры против него.

Весной этого года мир шоу-бизнеса всколыхнул скандал между певицей Земфирой и писателем Евгением Гришковцом. Драматург на всю страну обозвал артистку наркоманкой, прокомментировав таким образом выход ее нового альбома под названием "Бордерлайн". Земфира подала в суд.

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Останкинский суд Москвы не удовлетворил иск Земфиры Рамазановой с требованием взыскать с писателя Евгения Гришковца полтора миллиона рублей за моральный ущерб, который он якобы нанес ей, оскорбив и назвав наркоманкой.

Также Земфира требовала в иске компенсировать юридические расходы и признать, что Евгений Гришковец опорочил ее честь и достоинство и навредил ее деловой репутации. Помимо Земфира требовала удалить порочащий ее честь видеоролик в Сети.

Драматург Евгений Гришковец предположил, что суд мог отклонить иск Земфиры, так как он публично извинился перед ней еще летом. Он заявил, что также мог бы извиниться перед Земфирой лично, да не представилось возможности. Писатель не встретился с певицей.

Драматург Евгений Гришковец отметил, что рад такой развязке, ведь скандалов и разборок в СМИ он не хотел. Что думает насчет этого сама Земфира, пока не ясно.