"Ура!": Похоронившая ребенка Захарова отметила день рождения дочери

Около десяти лет назад звезду сериала "Кадетство" постигла невосполнимая утрата. Скончалось ее любимое дитя через восемь месяцев после рождения. Ребенка Елены Захаровой звали Анна-Мария. Крошку свела в могилу менингококковая инфекция.
Актриса приняла страшное горе и вынесла этот удар судьбы. Женщина взяла волю в кулак и научилась жить с раной в душе. Через шесть лет после похорон Елена Захарова снова стала мамой. На свет также появилась девочка. Ее имя до сих пор хранят в секрете.
7 декабря 2021 года наследнице звезды исполнилось 4 года. Елена Захарова торжественно отметила это радостное событие. Знаменитость разместила в инстаграм-аккаунте снимок в гуще воздушных шаров, которыми декорировала квартиру. На стене артистка повесила флажки с надписью "С днем рождения".
"Ура!" — ликующе подписала кадры довольная мать. Она заявила, что маленькая именинница — это самый дорогой и любимый для нее человек. Елена Захарова пожелала дочери здоровья, счастья и быть прекрасной.
Россияне разделили хорошее настроение звезды и присоединились к поздравлениям. Елена Захарова на собственном примере показала, как важно не отчаиваться и двигаться вперед. "Поздравляю от всей души. Здоровья всей дружной семье", "Это такое счастье! Ради этого стоит ЖИТЬ!" — выразились пользователи Сети.