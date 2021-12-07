Порадуется с небес: полученную посмертно награду привезут к гробу Нины Ургант на похороны

Когда журнал "Театрал" решил вручить награду "Легенда сцены" Нине Ургант, никто, конечно, и подумать не мог, что она окажется посмертной. "Мы знали, что Нина Николаевна больна и приехать в Москву за призом не сможет, – рассказали "Дни.ру" организаторы премии. – Но надеялись, что статуэтку за нее получат сын Андрей Ургант или внук Иван Ургант".
Но оба сейчас в Петербурге – готовятся к траурной церемонии. Поэтому приз передали заместителю худрука Александринского театра, где служила актриса, Игорю Троилину. Он успеет привезти его на панихиду.
Вообще, в будущем году исполнится 60 лет с того момента, как яркая, острохарактерная и уникальная актриса Театра им. Ленинского комсомола Нина Ургант впервые выступила сцене Александринки. К этой дате планировалось много праздничных мероприятий, но у судьбы был иной расчет...
И у этой награды "Легенда сцены" за вклад в развитие культуры и искусства теперь появляется какой-то более глубокий смысл.
Лия Ахеджакова призналась, что планировала встретиться с Ниной Ургант на премии в Москве. "Мы играли вместе в комедии по Островскому (речь, вероятно, про фильм-спектакль 1978 года "Красавец-мужчина" – Прим. ред.), – рассказала Лия Меджидовна. – И так с ней подружились тогда! Были годы, когда я приезжала к ней в гости. А сегодня планировали с ней здесь встретиться – давно не виделись. И я так этому радовалась, что увижу мою любимую и дорогу Нину, которой все через Ваню приветы передавала. Но уже теперь ТАМ встретимся".
Так случилось, что в эти дни в Петербурге на сцене театра Комиссаржевской Лия Ахеджакова будет играть в спектакле "Мой внук Вениамин" по пьесе Людмилы Улицкой. Она вылетает в северную столицу первым утреннем рейсом, и вероятно, сможет там проститься с подругой и коллегой...