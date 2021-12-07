Порадуется с небес: полученную посмертно награду привезут к гробу Нины Ургант на похороны

8 декабря в 10 утра на сцене Александринского театра начнется церемония прощания с Ниной Ургант. В ней примут участие официальные лица, родные, близкие, и коллеги Нины Николаевны. На панихиду, очевидно, успеют привезти и ее последнюю награду.

прочитано 310 раз