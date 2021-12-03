Стали известны слова Ургант перед смертью

3 декабря не стало советской и российской актрисы театра и кино Нины Ургант. Ее единственный сын Андрей рассказал, какой она запомнилась.
Народная артистка России Нина Ургант была обожаема всеми членами семьи. Она сумела воспитать в нем любовь к театру и кино, а также к красоте во всем в жизни.
Во время записи интервью для "ЭГ" Нина Ургант была еще жива, поэтому сын рассказывал в основном о себе, а о маме говорил еще в настоящем времени. По словам сына Ургант, он и внук, Иван Ургант, часто бывали у актрисы. Иван очень трепетно к ней относился.
"Часто ее навещает... и моя мама каждый раз благодарит меня за внука", – рассказывал Андрей.
Нина Ургант всегда давала сыну дельные советы о жизни и ее образу. Она говорила, что мужчина всегда должен выглядеть как мужчина, а одеваться как джентельмен. Поэтому на интервью сын Ургант приехал в изысканном шарфе.
Нина Ургант всегда следила за своим драгоценным сыном, чтобы он был хорошо одет. По словам Андрея, он никогда не был эгоистом и стремился помогать другим. И это тоже, по его словам, родом из детства.
Сейчас сын Нины Ургант живет в Санкт-Петербурге. Поклонники благодарят его, что он не уезжает из любимого города, смотрят передачи с его участием. Андрей отметил, что в Москву он никогда не стремился.