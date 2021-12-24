"Вышла замуж за маму": Супруга Вениамина Смехова пожаловалась на судьбу

Знаменитый артист и режиссер Вениамин Смехов не боится говорить на телевидении о личной жизни. Ему определенно есть чем гордиться — любовный союз кинодеятеля с Галиной Аксеновой длится более сорока лет, и о разводе речи не идет. Партнеры повстречали друг друга, когда оба были в браке. Любовь оказалась сильнее супружеских уз.
На шоу "Судьба человека" Вениамин Смехов совсем не краснел за избранницу, когда ведущий задал ей в лоб каверзный вопрос. Журналисту стало интересно, как так получилось, что она закрутила роман с актером за спиной у законного супруга. Галина Аксенова заявила, что первый брак был ошибочным и пожаловалась на судьбу.
Она пошла под венец совсем юной, когда ей было лишь 17 лет. Не хватало жизненного опыта. "Мне очень нравилась мама моего мужа. Я думаю, вышла замуж за маму, а не за мужа", — призналась женщина. Выслушивая откровения спутницы, Вениамин Смехов ее поддержал и даже посмеялся.
"Это было просто по молодости и по глупости... Мы интеллигентные люди. Мы просто разошлись, пожелав друг другу счастья", — продолжила объяснять Галина Аксенова. В студии шоу "Судьба человека" она сообщила, что свекровь выступала против ее замужества с Вениамином Смеховым и называла артиста "предельным евреем".