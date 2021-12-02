"Ужас": У знаменитого блогера нашли патологию после утех с мужиками

Рома Желудь когда-то был очень популярным. Каждый подросток мечтал быть на него похожим, а многие девочки по-настоящему фанатели от него. Сейчас многое поменялось. Брюнет уехал в США, а на днях он признался, что любит и девочек, и мальчиков.
"Он слабый и ему проще найти общий язык (во всех смыслах) с мужчиной, чем построить нормальные отношения с девушкой. Такие "патологии" тянутся из детства. И мне страшно за то, как деградирует молодое поколение. С одной стороны, геи были во все времена, но раньше это называлось патологией и психическим отклонением. Сейчас же это преподносят как модную тенденцию среди творческих людей и не только", – сделала резкое заявление Елена Толкачева.
Блогер стал размышлять, как звезда может повлиять на своих поклонников. Действительно, некоторые до сих пор следят за парнем и доверяют его мнению.
"Рома Желудь – человек публичный с миллионной аудиторией фанатов его творчества. Возможно, тот, кто сомневается, до конца не определился в своем выборе и том, кто ему больше нравится, мальчики или девочки, поддастся влиянию публичного человека. "А что, так можно было? Да, я хочу быть таким же, как он". Ужас!" – не сдержался эксперт.
Звезда "Инстаграма" призналась, что он категорически против массового признания в своей нетрадиционной ориентации. Ведь, по ее словам, в России не поддерживают однополые союзы.
"Несмотря на это "мода на бисексуальность" обретает массовый охват", – подытожила Толкачева.