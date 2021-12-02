"Увы": переживший крах трех браков Самойленко из сериала "Стенограмма судьбы" о непостоянстве любви

Популярный актер Александр Самойленко порассуждал о причинах популярности сериала "Стенограмма судьбы". По мнению знаменитости, зрители любят семейные саги, которые иллюстрируют большой период времени. Наблюдать за тем, как складывается жизнь людей, всегда интересно. В свежем интервью Самойленко отметил, что "Стенограмма судьбы" повествует о вечных ценностях.
Картину "Стенограмму судьбы" снимали шесть месяцев в Москве, Московской и Тульской областях. Работать пришлось в разгар пандемии коронавирусной инфекции, процесс останавливали, когда артисты болели.
Исполнительницу главной роли, Карину Андоленко, отмечает Александр Самойленко, утвердили сразу. Между тем артиста на роль любимого центральной героини искали очень долго. В итоге создатели остановили свой выбор на Александре Голубеве. По мнению Самойленко, с Голубевым продюсеры не прогадали.
Порассуждал Александр Самойленко об отношениях между мужчиной и женщиной. Актер считает, что для крепкого брака одной любви мало. Страсть, считает артист, со временем сходит на нет. Долгосрочными становятся только те отношения, в которых есть доверие и уважение.
"Без этих составляющих, увы, брак невозможен", – подчеркнул Самойленко.
Отметим, за плечами Александра Самойленко три неудачных похода в ЗАГС. Первый и второй брак актера распались, по слухам, из-за его измен. В третий раз семья Самойленко разрушилась из-за неверности жены.
Сейчас Александр Самойленко состоит в незарегистрированных отношениях с продюсером Натальей Громовой. У пары подрастает дочь Ева. Это четвертый ребенок артиста. От предыдущих отношений у звезды сериала "Стенограмма судьбы" есть три сына: Степан, Александр и Прохор.