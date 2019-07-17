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Шоу-бизнес

Гей-парад замаскировали под концерт Кадышевой

Фото: www.globallookpress.com
Феликс Грозданов

Феликс Грозданов блогер

 Журналист, писатель, кандидат филологических наук, лауреат премии "Светский журналист года".
Выступление Надежды Кадышевой и ее ансамбля "Золотое кольцо" на "Славянском базаре в Витебске" прошло с аншлагом. Интересно было посмотреть на зрителей и понять, зачем они приходят на концерт этой псевдонародной исполнительницы. 
прочитано 1810 раз

В отличие от Валерия Леонтьева или Александра Панайотова, Надежда Кадышева между песнями с залом не общается, философскими измышлениями не делится, не юморит. Полтора часа она работает практически на автомате, лишь на мгновение выходя из образа, чтобы сказать заученные фразы вроде "Сколько цветов! Как красиво!", бросить букеты к ногам и продолжить исполнять одну большую песню под названием "Течет ручей".

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Поняв, что этот хит Кадышевой народ любит больше всего, муж артистки, который написал музыку почти ко всем ее шлягерам, решил не изобретать велосипед. Композиции создаются по успешно опробованному шаблону, потому и кажется, что весь концерт публика слышит: "И я ничья, и ты ничей..."

Это бессмертное творение, конечно же, прозвучало на бис. Во второй раз шеститысячный зал витебского Летнего амфитеатра подпевал звезде, пританцовывая. Вот тут-то и стало понятно, кто она, аудитория Кадышевой. Примерно половина собравшихся – дамы 50-70 лет, вдовы или просто одинокие, затюканные жизнью и хотя бы в этих незамысловатых песнях находящие утешение.

Вторая половина – стильно одетые, ухоженные молодые люди. Часто – парами. Кажется, на концерте Кадышевой собрались все геи Витебска. По крайней мере, популярное приложение показало несколько десятков человек, которые находятся в шаговой доступности и в поиске приятных знакомств.

Дело в том, что Надежда Кадышева в своих аляповатых нарядах воспринимается гомосексуалистами (любителями всего необычного и яркого) как фрик. Отношение к ней примерно такое же, как к Волочковой, Звереву, Панину. Все они дарят зрителям позитив.

Певица имела бы оглушительный успех в гей-клубах, поскольку выглядит эффектнее любого трансвестита. Даже странно, что она не выступает там, где собирается столь щедрая и благодарная публика!


Впрочем, гей-иконой ее назвать нельзя. Это не Алла Пугачева, в драматических песнях которой многие узнают себя. Это не Шер, перекроившая лицо и тело и ставшая лучшим олицетворением вечной молодости, за которой гонятся гомосексуалисты.

Кадышева воспринимается поклонниками однополой любви как человек-праздник, который не надоедает. Пусть порой она работает под фонограмму, пусть во время концерта меняет платья чаще, чем поет, а все ее хиты однотипны. Это неважно. Главное, что с ней весело и легко. "Течет ручей" раз услышишь – не забудешь, а хорошее настроение в нашем угрюмом мире сродни счастью.

17 июля 2019, 12:34

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Фигню написали.
Гость
Ответить
Вы бредите ? Геи бы пришли только для того чтоб поржать над этой дурой и то только зимой, а не сейчас, когда "..И под каждым им* кустом был готов и стол и дом.. " )))
Гость
Ответить
опять разжигаете ?
1

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