Гей-парад замаскировали под концерт Кадышевой

В отличие от Валерия Леонтьева или Александра Панайотова, Надежда
Кадышева между песнями с залом не общается, философскими измышлениями не
делится, не юморит. Полтора часа она работает практически на автомате, лишь на мгновение выходя из образа, чтобы сказать заученные фразы вроде "Сколько
цветов! Как красиво!", бросить букеты к ногам и продолжить исполнять одну большую
песню под названием "Течет ручей".
Поняв, что этот хит Кадышевой народ любит больше всего, муж артистки, который написал музыку почти ко всем ее шлягерам, решил не изобретать велосипед. Композиции создаются по успешно опробованному шаблону, потому и кажется, что весь концерт публика слышит: "И я ничья, и ты ничей..."
Это бессмертное творение, конечно же, прозвучало на бис. Во второй раз шеститысячный зал витебского Летнего амфитеатра подпевал звезде, пританцовывая. Вот тут-то и стало понятно, кто она, аудитория Кадышевой. Примерно половина собравшихся – дамы 50-70 лет, вдовы или просто одинокие, затюканные жизнью и хотя бы в этих незамысловатых песнях находящие утешение.
Вторая половина – стильно одетые, ухоженные молодые люди. Часто – парами. Кажется, на концерте Кадышевой собрались все геи Витебска. По крайней мере, популярное приложение показало несколько десятков человек, которые находятся в шаговой доступности и в поиске приятных знакомств.
Дело в том, что Надежда Кадышева в своих аляповатых нарядах воспринимается гомосексуалистами (любителями всего необычного и яркого) как фрик. Отношение к ней примерно такое же, как к Волочковой, Звереву, Панину. Все они дарят зрителям позитив.
Певица имела бы оглушительный успех в гей-клубах, поскольку выглядит эффектнее любого трансвестита. Даже странно, что она не выступает там, где собирается столь щедрая и благодарная публика!
Впрочем, гей-иконой ее назвать нельзя. Это не Алла Пугачева, в драматических песнях которой многие узнают себя. Это не Шер, перекроившая лицо и тело и ставшая лучшим олицетворением вечной молодости, за которой гонятся гомосексуалисты.
Кадышева воспринимается поклонниками однополой любви как человек-праздник, который не надоедает. Пусть порой она работает под фонограмму, пусть во время концерта меняет платья чаще, чем поет, а все ее хиты однотипны. Это неважно. Главное, что с ней весело и легко. "Течет ручей" раз услышишь – не забудешь, а хорошее настроение в нашем угрюмом мире сродни счастью.
Популярные темы форума
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
Сняла трусы в метро!
А нам астролог сказала всю правду!
Жена алкоголичка
ПРИ СССР БЫЛО ХОРОШО ЖИТЬ!
Как относиться к астрологам?
Как назвать собаку?
Обязательно ли играть свадьбу?
Рим или Париж?
Люблю мужа сестры
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
От сигарет толстеют?
Психологический тест
СПРОСА НЕТ,НЕ В ОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ,ХОЗЯЙСТВОМ НИКТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ,ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ХОТЯТ,ОТКУДА ИМ ВЗЯТЬСЯ?НИКТО НЕ РАБОТАЕТ,ТОЛЬКО МИТИНГИ В СВОИХ РЕСПУБЛИКАХ УСТРАИВАЕТ!
Ребенок постоянно обзывается
Заставляет худеть
Висит кожа после похудения
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
Гелендваген
Главное деньги, все можно купить
Зависть?
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?
Месячные шли 2 дня
Просит перекраситься с блондинку
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛЬ ,ЧТО ЭТО?
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
Ненавижу подругу
Ребенку 3 года, что дарить?
Внешность ухудшается после родов