Чудесный, уже родной: сияющая Большова вышла в свет с молодым красавцем

Российская актриса Анна Большова является одной из самых востребованных в российском шоу-бизнесе и часто играет роли в кино и театре.
Впервые она громко заявила о себе, снявшись в сериале "Остановка по требованию" с Дмитрием Певцовым и Ольгой Дроздовой. Сейчас она играет в театральной постановке "Юнона и Авось" с тем же Певцовым. На ее счету десятки ролей. А вот личная жизнь Анны Большовой редко всплывает в информационном пространстве. именно поэтому актрису считают одной из закрытых персон российского киноискусства.
На днях Анна Большова опубликовала в своем "Инстаграм" несколько кадров, на которых предстала в роскошном платье с прозрачным верхом рядом с молодым красавцем.
"Актерское счастье: днем прочитаешь деткам и их родителям сказку с чудесным(уже родным ) Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии в БКЗ им.П.И.Чайковского, а потом пойдешь в родной Ленком Марка Захарова играть нашу "Поминальную молитву", – написала Анна Большова.
Актриса призналась, что для нее счастье видеть горящие глаза зрителей, особенно детей. Судя по всему, актриса наслаждается самореализацией в любимой профессии.
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