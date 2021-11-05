"Не хочет делить место с другими партнерами": вскрылась неожиданная причина распада группы Artik & Asti

Поклонников Artik & Asti повергла в шок информация о распаде группы. Пока все гадали над тем, что могло послужить причиной раскола, квантовый психолог, автор уникальной методики "Мастер разбора" Инна Тлиашинова рассказала почему успешный музыкальный коллектив спустя десять лет пришел в такому грустному финалу.

По словам участник и продюсера дуэта Артема Умрихина солистка группы решила покинуть проект и заняться сольной карьерой.. Однако, психолог Инна Тлиашинова раскрыла истинную причину распада коллектива, о которой никто даже не догадывался.

По ее словам, дуэты мужчины и женщины всегда быстрее добиваются успеха за счет энергетического обмена противоположных полов, который является мощной движущей силой. Мужчина и женщина в таком коллективе не только дополняют друг друга, но и заряжают партнера энергией, не давая ему выдохнуться. Так было и в группе Artik & Asti до того момента пока Аня не вышла замуж.

"Мужчина всегда на подсознательном уровне не хочет делить место с другими партнерами своей спутницы, будь это даже творческий союз, – считает она. – Он все равно, пусть даже невольно, по своей природе будет стараться выживать партнера противоположного пола со своей территории. Наблюдая за выступлениями Анны после ее замужества, я заметила насколько она поглощена счастливыми отношениями с супругом. Она психологически переключилась с псевдо-половинки, на реальную настоящую семью и партнеру по группе в этом гармоничном тандеме просто не осталось места", – полагает Тлиашинова.

Как сложится сольная карьера певицы, тоже будет зависеть от ее мужа. По мнению Тлиашиновой, у мужчины всегда есть цель оградить женщину он внешнего воздействия, поместить её в безопасное пространство, подальше от соперников.

"На подсознательном уровне мужчина стремится не развивать свою женщину, а наоборот, упаковывать в некую форму, где она выполняет в первую очередь роль жены, – объясняет психолог. – Поэтому если он будет ревновать, ограничивать и всячески контролировать ее, то скорей всего популярность девушки быстро угаснет. Если же мужчина будет поддерживать Анну в творчестве, тогда певицу ждет дальнейший успех. Но это маловероятно, так как такое широкое видение ситуации и поведение больше присуще женщинам, нежели мужчинам".