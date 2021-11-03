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Шоу-бизнес
"На попе дырка вырезается": Певица Asti откровенно о пластических операциях

"На попе дырка вырезается": Певица Asti откровенно о пластических операциях

Известная артистка несколько раз ложилась под нож хирурга. Бывшая участница дуэта Artik и Asti поделилась подробностями.
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Популярная певица Анна Дзюба уверена, что ради красоты и повышения самооценки можно использовать пластические операции. Звезда не видит в этом ничего зазорного. Она и сама корректировала внешность с помощью врачей. Экс-участница группы Artik и Asti рассказала о том, как увеличила ягодицы и грудь.

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Первое хирургическое вмешательство знаменитость пережила три года назад. Ради привлекательной внешности она набрала шесть килограммов веса, а жир потом ей перекачали в ягодицы. С тех пор певицу полностью устраивает "мягкое место".

Второй стала операция на грудь. Анна Дзюба запланировала ее еще в 16 лет, когда не могла похвастаться перед подругами пышными формами. Бывшая солистка дуэта Artik и Asti рада, что теперь ей не нужно подсовывать в лифчик различные вкладыши.

По словам звезды, она легко перенесла обе процедуры, все зажило быстро. В интервью Ксении Собчак артистка рассказала о важных нюансах, с которыми столкнулась в период восстановления. "В компрессионном белье месяц. У тебя на попе дырка вырезается, чтобы ты в туалет ходила. И между ног такая же дырка есть. Она очень большая", — разоткровенничалась вокалистка.

Как писали "Дни.ру", группа Artik и Asti больше не будет выступать в прежнем составе. Анна Дзюба приняла решение разрушить дуэт.


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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 ноября 2021, 17:09 Источник: Youtube/"Осторожно: Собчак" ✓ Надежный источник
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