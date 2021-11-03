"На попе дырка вырезается": Певица Asti откровенно о пластических операциях

Популярная певица Анна Дзюба уверена, что ради красоты и повышения самооценки можно использовать пластические операции. Звезда не видит в этом ничего зазорного. Она и сама корректировала внешность с помощью врачей. Экс-участница группы Artik и Asti рассказала о том, как увеличила ягодицы и грудь.
Первое хирургическое вмешательство знаменитость пережила три года назад. Ради привлекательной внешности она набрала шесть килограммов веса, а жир потом ей перекачали в ягодицы. С тех пор певицу полностью устраивает "мягкое место".
Второй стала операция на грудь. Анна Дзюба запланировала ее еще в 16 лет, когда не могла похвастаться перед подругами пышными формами. Бывшая солистка дуэта Artik и Asti рада, что теперь ей не нужно подсовывать в лифчик различные вкладыши.
По словам звезды, она легко перенесла обе процедуры, все зажило быстро. В интервью Ксении Собчак артистка рассказала о важных нюансах, с которыми столкнулась в период восстановления. "В компрессионном белье месяц. У тебя на попе дырка вырезается, чтобы ты в туалет ходила. И между ног такая же дырка есть. Она очень большая", — разоткровенничалась вокалистка.
Как писали "Дни.ру", группа Artik и Asti больше не будет выступать в прежнем составе. Анна Дзюба приняла решение разрушить дуэт.
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