"Порвалась": жена Григорьева-Апполонова не смогла прерваться и попросила презерватив

Андрей Григорьев-Апполонов вместе с семьей проводит выходные, именуемые в народе локдауном, в Турции. Все шло прекрасно, но поездку омрачило несчастье.
В аквапарке солист "Иванушек" резвился с женой и ребенком, как вдруг неосторожно скатился с горки и повредил ногу, причем довольно серьезно.
О произошедшем 51-летний Андрей Григорьев-Апполонов рассказал в своем "Инстаграм". По его словам, при съезде с горки он ударился ногой о дно бассейна.
"Между большим и указательным пальцами правой ноги образовалась дыра, миллиметров пять! То есть просто порвалась нога!", – рассказал "Иванушка".
Артисту потребовалась экстренная медицинская помощь. Рану пришлось зашивать, после чего звезде строго настрого запретили мочить ногу.
Однако несмотря на такую тяжелую травму, семья не стала прерывать отдых и решила выйти из ситуации с помощью подручных средств, а именно презерватива. Жена Григорьева-Апполонова быстро сообразила, что надо делать, и посоветовала музыканту натянуть средство контрацепции на ногу и таким образом загерметизировать рану по принципу напалечника. результатом солист "Иванушек" поделился с поклонниками. Многие были шокированы увиденным.
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