Наплевавшая на семью дочь Урганта стала фриком

Поклонники недовольны эпатажным поведением дочери Ивана Урганта.

У Ивана Урганта и его супруги Натальи две общих дочери – Нина и Лера. Кроме того, у Ивана есть пасынок Нико и падчерица Эрика – дети жены от первого брака. Сын Нико остался жить с отцом, а Эрика в 2018 году уехала учиться и жить в США.

Сейчас девушка живет в Нью-Йорке, ведет соцсети на английском. В 16 лет она снялась в рекламе Nike, с тех пор продолжает модельные съемки и сама увлекается фотографией.

В последнее время образ Эрики становится все более эпатажным. Некоторые считают ее фриком и уверены, что дочь позорит Ивана Урганта.

В Америке дочь Урганта стала неформалкой и кардинально сменила образ. Девушка начала встречаться с темнокожим, который недавно угодил в громкий скандал.

Помимо всего этого Эрика завела аккаунт в "Тик-Ток", где публикует порой слишком откровенные и вызывающие кадры, что удивляет и раздражает поклонников Урганта.

Иван Ургант в беседе с журналистами старается избегать темы отношений со своей дочерью Эрикой. При этом он все время поддерживает свою наследницу. Недавно он прилетел в США, чтобы встретиться с дочкой.