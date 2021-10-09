Миронова показала редкое семейное фото: Больно смотреть

Российская артистка поделилась архивным кадром. Мария Миронова почтила память близкого человека.

Зимой 2021 года в семье Марии Мироновой произошла страшная трагедия. На 75-м году жизни скончалась ее мать Екатерина Градова. Смерть любимой родственницы болезненно ударила по состоянию артистки. Звезда до сих пор не может оправиться от горя, которое на нее свалилось.

Мария Миронова вспоминает о матери добрыми словами. В день рождения усопшей 6 октября актриса опубликовала трогательный пост в инстаграм-аккаунте, но на этом не остановилась. Спустя три дня звезда разместила в блоге уникальный кадр с семейного торжества, на котором есть и Екатерина Градова. На снимке она еще живая, беззаботная и радостная — в окружении любимой родни. На снимок больно смотреть, понимая, что сейчас женщина мертва и уже не увидит, как подрастают ее потомки.





Фото, которое показала Мария Миронова, можно назвать случайным. Екатерина Градова не смотрела в кадр, ее внимание привлек маленький ребенок, которого посадили рядом. Счастливая бабушка была одета в зеленую водолазку и экстравагантную юбку с надписями. Украшением снимка стала большая мягкая игрушка в виде пингвина.



Напомним, Мария Миронова поделилась с фанатами изображением маленького сына. Белокурому малышу по имени Федор уже исполнилось два года.