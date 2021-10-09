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Шоу-бизнес
Миронова показала редкое семейное фото: Больно смотреть

Миронова показала редкое семейное фото: Больно смотреть

Российская артистка поделилась архивным кадром. Мария Миронова почтила память близкого человека.
прочитано 394 раза

Зимой 2021 года в семье Марии Мироновой произошла страшная трагедия. На 75-м году жизни скончалась ее мать Екатерина Градова. Смерть любимой родственницы болезненно ударила по состоянию артистки. Звезда до сих пор не может оправиться от горя, которое на нее свалилось.

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 Мария Андреевна Миронова

Мария Андреевна Миронова советская и российская актриса театра и кино

Мария Миронова вспоминает о матери добрыми словами. В день рождения усопшей 6 октября актриса опубликовала трогательный пост в инстаграм-аккаунте, но на этом не остановилась. Спустя три дня звезда разместила в блоге уникальный кадр с семейного торжества, на котором есть и Екатерина Градова. На снимке она еще живая, беззаботная и радостная — в окружении любимой родни. На снимок больно смотреть, понимая, что сейчас женщина мертва и уже не увидит, как подрастают ее потомки.

Из архива Марии Мироновой. Фото: www.instagram.com/mariya_mironova_actress

Фото, которое показала Мария Миронова, можно назвать случайным. Екатерина Градова не смотрела в кадр, ее внимание привлек маленький ребенок, которого посадили рядом. Счастливая бабушка была одета в зеленую водолазку и экстравагантную юбку с надписями. Украшением снимка стала большая мягкая игрушка в виде пингвина.

Напомним, Мария Миронова поделилась с фанатами изображением маленького сына. Белокурому малышу по имени Федор уже исполнилось два года.

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Мария Миронова. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 9 октября 2021, 17:35 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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