Измены, потеря ребенка и равнодушие: чего натерпелись Стаханова и Князева в отношениях с Роланом Быковым

Актер обрел свою настоящую любовь не сразу – перед этим он успел разбить сердце минимум двум известным артисткам.

23 года назад, 6 октября 1998 года, в возрасте 68 лет скончался известный советский актер Ролан Быков. Артист запомнился нам по большому количеству ролей в легендарных картинах, но какая жизнь была у Быкова на самом деле?

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Ролан был энергичным ребенком с детства: много разговаривал, читал наизусть стихи, занимался в театральной студии и даже научился гадать на картах. В Щукинском училище Быкова называли трудоголиком — еще до окончания учебы студент сыграл в 50 постановках.

Фильм "Шинель" и роль Акакия Акакиевича заставили Быкова всерьез заняться киноиндустрией. Так Ролан Антонович начал развивать сначала актерскую, а потом и режиссерскую карьеру.



Первый брак режиссера с актрисой Лидией Князевой, которая сыграла обезьяну Чичи в "Айболите", закончился разводом. Пара прожила вместе несколько счастливых лет, усыновила ребенка, а потом все пошло под откос и влюбленные разошлись. Коллеги убеждали Князеву, что супруг ей изменяет.

Второй громкий роман в жизни Быкова был с актрисой Галиной Стахановой. Возлюбленная часто вытаскивала актера из передряг, но разочаровалась в Ролане, когда сама попала в тяжелую ситуацию. Стаханова сильно заболела, узнала о беременности от Быкова, получила заражение крови и потеряла ребенка. В больнице возлюбленный навестил ее только один раз, а после ускользнул из жизни Галины Константиновны.

Счастье в браке Ролан Антонович обрел с актрисой Еленой Санаевой. Сложность была лишь в том, чтобы наладить отношения с сыном возлюбленной от первого брака Павлом. Но и это Быкову со временем удалось — благодаря нему пасынок стал писать рассказы.

Актер плохо заботился о своем здоровье и много нервничал — о язвах, бронхите и воспалении легких поклонники не догадывались. В лечении Ролану помогала супруга. Вскоре после смерти отца Елены, у режиссера обнаружили онкологию, которую так и не удалось победить. Быков ушел из жизни совершенно осознанно, нарядившись в белую рубашку, а его вдова так и не вышла замуж после смерти любимого.