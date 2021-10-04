Меня слили в угоду фаворитке Градского: звезда "Голоса" о подковерных играх и любимчиках наставников

57-летний Игорь Монаширов уверенно себя чувствует как в классическом теноровом репертуаре, так и в качестве контр-тенора, исполняя при этом сложнейшие сопрановые партии. Поэтому когда в сентября 2014 года он пришел на "слепые" прослушивания

шоу "Голос", люди были уверены, что именно Монаширов и станет победителем главного вокального проекта Первого канал. Но, оказалось, эта передача полна интриг и подковерных игр. О которых Игорь Монаширов откровенно рассказал корреспонденту "Дни.ру" за кулисами фестиваля "Бархатный сезон" в сочинском гранд-отеле "Жемчужина".



"В ту пору "Голос" был на пике популярности, шел с большими рейтингами, а участие там казалось знаковым, – вспоминает Монаширов. – На прослушиваниях ко мне повернулись Пелагея, Градский и Билан, но я выбрал команду Александр Борисовича, поскольку в детстве участвовал в концерте, где Градский пел "Первый тайм". И так он меня тогда поразил этой песней, что, став взрослым, захотел с ним поработать".



Впрочем, как признается Монаширов, Градский с ним реально вокалом не занимался. "У него тогда родился ребенок (сын Александр – Прим. ред.), ему тогда было не до чего, – пояснил Игорь Монаширов. – Он даже песни для "Голоса" не всем выбирал, доверив это право самим участникам. Да и советов никаких он мне не давал. Один раз сказал: "Гениально! Потрясающе". И на этом все".

Монаширов покинул проект быстро – выбыл на этапе "Поединков", где проиграл Екатерине Шемякиной, хотя она объективно была слабее вокально. Но самого Игоря такой исход не удивил. "В любом шоу есть подковерные игры, есть свои желания у Градского и у Первого канала, – заявил он. – Меня просто слили, и я знал это сразу, хотя прямым текстом и не говорилось это".

"Выиграл тот, кто выиграл, – продолжает Игорь. – По какой причине – не буду обсуждать. Когда меня вышибли, у народа было сильное недовольство – никто такого не ожидал. У людей было ощущение неправды. И на Первом канале такой общественной реакции, конечно никто не ожидал. Впрочем, уже на следующем туре девушку, которой я проиграл (Екатерина Шемякина – Прим. ред.) показательно слили (проиграла в "Поединках" Екатерине Бирюковой и Александре Воробьевой – Прим. ред.), чтобы глаза не мозолила".

По словам Монаширова, после проекта он с Градским никогда больше не общался. "Он мне позвонил утром после эфира, извинился и сказал, что, мол, так вышло, пойми", – вспоминает Игорь. Я зла не держу – может, не все там решал Градский, может, влиял Первый канал. Но потом такая волна критики на него обрушилась – как только люди его не обзывали".