Изменила мужу и умерла в одиночестве: Как жила Эльза Леждей из "Следствие ведут ЗнаТоКи"

Роль Зиночки Кибрит сделала актрису знаменитой на всю страну, однако принесла ей проблемы с карьерой

Известная актриса Эльза Леждей стала любимицей телезрителей благодаря роли Зиночки Кибрит в сериале "Следствие ведут ЗнаТоКи". Однако эта работа не только проложила артистке путь к славе, но и сделала ее заложницей одной роли.

Леждей грезила об актерской карьере с детства. После того как девочка закончила школу в Севастополе, она переехала в Москву за мечтой и поступила в театральное училище имени Щепкина. Уже в 20 лет Эльза получила свою первую роль в фильме "Море студеное", а после стала получать приглашения в другие проекты.

В 1971, когда на экраны вышла первая серия телефильма "Следствие ведут ЗнаТоКи", в жизни артистки все изменилось. Проект моментально полюбился зрителям, а к актрисе пришла популярность. Быть в роли Зиночки Кибрит Эльзе пришлось до конца 80-х, а после окончания съемок она перестала получать новые предложения – поклонники уже не могли представить ее в другом фильме. Так в 1992 году актриса исполнила свою последнюю роль в фильме "Волчицы" и больше не появлялась на экранах.

В первый раз звезда вышла замуж за режиссера Владимира Наумова – в этом браке у звезды родился единственный сын Алексей. Казалось, в жизни супругов царила идиллия: в процессе съемок Наумова, где присутствовала Леждей, режиссер занимался только ей. Однако во время работы над фильмом "Хоккеисты" актриса без памяти влюбилась в Вячеслава Шалевича и изменила мужу – брак распался.

С новым возлюбленным Эльза пробыла вместе пару лет, а в 1971 году вышла замуж за актера Всеволода Сафонова. Именно Леждей вынудила артиста бросить пить, поставив на кон их роман. Супруги прожили вместе больше 20 лет, а 1992 году Сафронов скончался от рака легких. После потери любимого мужа актриса отгородилась от мира: на протяжении трех лет она почти не выходила на улицу, выживая на небольшую пенсию и выплаты Гильдии кино актёров. Однако вскоре звезду настигла та же болезнь, что и ее мужа.

В 1998 году стало известно, что у Леждей обнаружили рак легких – недуг забрал актрису больше чем через три года. Эльза не хотела привлекать к себе лишнее внимание и даже просила скрыть ее похороны. Актриса скончалась 12 июня 2001 года – ее тело в квартире нашел сын.