После неудачной прививки от коронавируса музыкант Лука Затравкин решил повторить вакцинацию. Ее результат оказался плачевным – сын Никаса Сафронова выпил алкоголь и стал уязвимым к опасному вирусу.

Лука Затравкин отчаянно пытается завладеть необходимым количеством антител к ковиду, чтобы не заболеть самому и не заразить родителей. После первой прививки от коронавируса рука сына популярного художника сильно распухла и начала чесаться, поэтому он захотел еще раз сделать укол во избежание неприятных последствий. Однако ожидания наследника Никаса Сафронова снова не оправдались.

Через месяц после повторной вакцинации Лука Затравкин узнал, что антител к ковиду у него стало куда меньше, чем до того, как он сделал первую прививку. В итоге мужчина стал куда более подвержен заражению коронавирусом, сам того не ожидая. Музыкант считает, что причиной таких удручающих последствий стал алкоголь, который он употреблял незадолго до процедуры.

За сутки до второй прививки от коронавируса сын Никаса Сафронова побывал на дне рождения друга, который призывал гостей выпить в честь торжества. Лука Затравкин был впечатлен праздничной атмосферой и не стал отказываться от рюмки.

Сейчас мужчине ничего не остается, кроме как продолжать самоизоляцию. 240-килограммовый Лука Затравкин так сильно боится стать разносчиком ковида, что ограждает себя от близких контактов. Сын Никаса Сафронова мечтает сделать третью прививку от коронавируса, которая убережет его от страшного недуга.