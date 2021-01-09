Бросил жену с ребенком: сын Валерии получил по лицу

22-летний отец стал участником неприятного инцидента. Арсений Шульгин подвергся атаке на концерте рэпера Моргенштерна.

Ранее сообщалось, что молодой человек отправился на отдых вместе со своим тестем, оставив молодую супругу и малышку с тещей. Несмотря на то, что Лиана Шульгина оправдала своего мужа за такой поступок, общественность решила покарать нерадивого папашу.

Накануне Арсений Шульгин заглянул на концерт кумира молодежи. Оказалось, что наследника Валерии не так уж и ждали на музыкальном выступлении Моргенштерна. Неизвестный плеснул ему в лицо виски. Парень сообщил о произошедшем в личном блоге, не объяснив, что стало причиной конфликта.

"Когда за твои деньги в партере тебе в лицо хлестают вискарем – это божественно. От души", – подписал видеоролик Арсений.

Многочисленная аудитория выдвинула причины случившегося. Поклонники предположили, что злостные фанаты решили проучить Арсения и таким образом объяснили ему, что он должен был находиться дома с семьей.

Сам же Шульгин не стал комментировать догадки общественности. Он лишь добавил, что Лиана спокойно отпустила его в Сочи. Похоже, что молодого человека будет ждать серьезный разговор по прилете в Москву.