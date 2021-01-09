Собчак подшутила над свадебным переполохом Бузовой

Жених и невеста самостоятельно обнародовали трогательные кадры. На снимках отчетливо видно, что свадебная церемония была достаточно скромной. Поговаривают, что молодожены потратили около 50 тысяч рублей на организацию мероприятия.
Ксения Собчак не смогла пройти мимо изменений в личной жизни Ольги Бузовой. Однако журналистка не поспешила поздравлять экс-коллегу, а только лишь раскритиковала ее праздник. По словам блогера, сотрудники отеля и местный регистратор брака не могут юридически подтвердить факт бракосочетания.
"Помнится Оля и сама на Мальдивах уже как-то "жанилась". Такая свадьба не имеет юридической силы, а просто является красивой церемонией", – написала Собчак.
Дело в том, что Бузова произносила клятву на островах и в прошлом браке. С Дмитрием Тарасовым они играли свадьбу дважды. Тогда церемония была настоящей и официальной, так как молодожены заранее расписались в Москве.
Ксения Собчак напомнила, что многие российские звезды пытались разыграть бракосочетание на Мальдивах. К ним относятся Алена Водонаева и Виктория Лопаревы. Как известно, подобные свадьбы ничем хорошим не закончились, а лишь влетели в копеечку брачующимся.
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