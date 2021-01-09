Собчак подшутила над свадебным переполохом Бузовой

Стало известно, что Ольга Бузова и ее возлюбленный сыграли свадьбу на Мальдивах. Видео с церемонии на берегу Индийского океана уже разлетелось по всему интернету. Не осталась в стороне и Ксения Собчак, прокомментировавшая торжество.

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