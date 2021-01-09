"Конечно!": Тодоренко сделала заявление о расставании с мужем

Звезда поведала в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта, как обстоят дела в ее семье. "Вы расстались с Владом?!", – спросил подписчик Регину Тодоренко.
"Конечно, сегодня повернулся ко мне задом", – с юмором высказалась ведущая "Орла и решки". При этом она опубликовала фото, на котором была запечатлена в постели вместе с супругом, который действительно повернулся к ней спиной.
Напомним, новогодние каникулы семья вместе с сыном Майклом проводит на Бали. После долгого перерыва вернувшись на любимый остров, Регина Тодоренко, которая несколько лет назад полюбила серфинг, обратилась к помощи тренера и снова встала на доску. К сожалению, она травмировала ногу и оказалась на больничной койке.
Теледива рассказывала, что разрезала ногу рифом. Кроме того, у ведущей есть синяки на правой руке и ступне. Звезда сообщила, что придется разрезать палец, поскольку внутри остался кусочек коралла.
Отметим, что многие поклонники заметили, что Регина Тодоренко сильно похудела, утратив былые формы. Не секрет, пос за беременность и после она набрала лишние килограммы. Недавно звезда разместила в своем микроблоге снимок в купальнике, сделанный на Бали.Знаменитость заверила, что поделится диетой, которая помогла ей похудеть.
Популярные темы форума
Стояк
Как женится и не ошибится?
Юдашкин, Цискаридзе, Лазарев
Сын мышинально анонирует, как отучить?
Человек размножается как микроб
В Год Быка родилась Алла Пугачева.
РСПэха затягивает меня в свои сети
Надо ли пороть детей, когда другие методы не помогают.
??
Темная комната