Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей года

Рядом с Заворотнюк: подробности похорон онкобольного Буйнова
Лучше всех: дети несут цветы и игрушки к могиле внезапно умершего Галкина
Растолстевшего донельзя Николаева пришибло смертью
Кудрявцеву с инсультом увезли в больницу после известия об уходе партнера
Стало известно о сильном давлении на Эрнста после позора в Новый год
партнеры
Суббота
9 января
Лента новостей
13:54
"Посыпались букеты": Решетова перестала скрывать правду об отношениях с Тимати
13:52
Как "промывают мозги" белорусским силовикам: откровения уволившегося после протестов сотрудника МВД
13:43
В сети появилось фото Дмитрия Пескова с новорожденной дочерью
13:23
Рукоблудника Дзюбу предложили выдвинуть в президенты России
12:53
Бросил жену с ребенком: сын Валерии получил по лицу
12:42
240-килограммовый сын Сафронова распух из-за прививки от ковида
12:41
Лавров исполнил мечту семилетней девочки из Саратовской области
12:39
Жена Эрнста получила ранение
12:21
Собчак подшутила над свадебным переполохом Бузовой
12:02
"Конечно!": Тодоренко сделала заявление о расставании с мужем
11:45
"Не ко мне надо приходить": разъяренная жена Петросяна отправила россиян лечиться
11:43
Трамп "потерял рассудок" из-за пожизненной блокировки в Twitter
11:24
Сын Валерии бросил жену после родов и улетел развлекаться
11:21
Врачи раскрыли подробности состояния инфицированной Алисы Фрейндлих
11:01
Свадебный обряд Бузовой на Мальдивах обошелся в 50 тысяч рублей
10:45
Кудрявцева обвинила россиян в заражении себя и дочери коронавирусом
10:42
Арзамасова внезапно показала фото сына после свадьбы с Авербухом
08:02
Коронавирус: последние новости на сегодня, 9 января 2021 года
06:03
Ни стыда, ни совести: Бондарчук сверкнула упругим задом ради шумихи
04:00
Осталось немного: Серябкиной отвели короткий срок для рождения ребенка
01:59
Новый год принес Ляйсан Утяшевой проблемы со здоровьем
23:58
"Он просто не такой": Появились данные о судьбоносном выборе Сергея Шнурова
22:02
Публицист Невзоров предрек уход белорусского ОМОНа от Лукашенко
21:37
События в Вашингтоне на руку Лукашенко – политолог Класковский
20:01
"Нам нужно побыть вдвоем": Хилькевич уединилась с агрессивным мужем
18:07
Как изменятся отношения России и США при Байдене
18:06
"Соски зачем выставлять?": народ оторопел от внешнего вида Успенской
18:02
"Трепещи!": Собчак прилюдно высмеяла Бузову
17:28
В Сеть слили видео с тайной свадьбы Бузовой на Мальдивах
17:14
Поступила новая информация о состоянии борющихся с коронавирусом Фрейндлих и Басилашвили
16:32
"Рейтинги взлетят до небес": Газманов о возвращении реалити-шоу "Дом-2"
16:14
Мужа больной раком Заворотнюк застукали с обворожительной брюнеткой
15:44
Немецкие СМИ назвали министра-гомосексуалиста самым вероятным преемником Меркель
15:26
Могло быть хуже: появились данные о состоянии госпитализированной дочери Меладзе
15:25
Арзамасову заметили обвешанной дорогими мехами после свадьбы с Авербухом
14:41
Барановская купила особняк в Подмосковье за баснословную сумму
14:40
Цымбалюк-Романовскую заметили на отдыхе с новым мужчиной после смерти Джигарханяна
14:38
Пелагея воссоединилась с бывшим мужем на Рождество
14:22
В России зафиксировали более 23 тысяч новых зараженных коронавирусом
14:20
Аналитик Безпалько обрисовал контуры будущего Союзного государства России и Белоруссии
14:15
Спаси и сохрани: состояние инфицированной вдовы Этуша ухудшилось
13:58
Втянутому в гей-скандал Цискаридзе дали ценный совет
13:51
Экономист Делягин предсказал демографическую катастрофу после ухода Лукашенко: Белоруссия вымрет
13:36
Абсолютно голая Волочкова залезла в бочку на глазах у поклонников
13:35
"Красивых деток много не бывает": Бородина высказалась о новой беременности
13:14
Журналист Гордон: Путин и Лукашенко ненавидят друг друга
13:02
Бизнесмен Чиняев погряз в долгах после слухов о романе с Полиной Гагариной
12:48
Легкие поражены на 75%: друзья раскрыли правду о состоянии госпитализированного Грачевского
12:37
"Бумеранг уже на лице": Муцениеце набросилась на Карпович из-за Прилучного
12:33
Цены на самые важные продукты установили трехлетний рекорд
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пугачева вкатила дочери Успенской за матерщину
Экономист Делягин предсказал демографическую катастрофу после ухода Лукашенко: Белоруссия вымрет
Лукашенко призвал белорусов не повторять 2020 год
Цымбалюк-Романовскую заметили на отдыхе с новым мужчиной после смерти Джигарханяна
Мужа больной раком Заворотнюк застукали с обворожительной брюнеткой
В Сеть слили видео с тайной свадьбы Бузовой на Мальдивах
Шоу-бизнес

"Конечно!": Тодоренко сделала заявление о расставании с мужем

Регина Тодоренко. Фото: www.instagram.com/reginatodorenko/
Регина Тодоренко ответила на вопрос поклонника. Телеведущая рассказала об отношениях с Владом Топаловым.
прочитано 2896 раз

Звезда поведала в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта, как обстоят дела в ее семье. "Вы расстались с Владом?!", – спросил подписчик Регину Тодоренко.

ПО ТЕМЕ

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко

Потерявшая грудь Тодоренко публично назвала виновных

"Начали отдаляться друг от друга": Тодоренко рассказала о семейных проблемах

"Конечно, сегодня повернулся ко мне задом", – с юмором высказалась ведущая "Орла и решки". При этом она опубликовала фото, на котором была запечатлена в постели вместе с супругом, который действительно повернулся к ней спиной.

Напомним, новогодние каникулы семья вместе с сыном Майклом проводит на Бали. После долгого перерыва вернувшись на любимый остров, Регина Тодоренко, которая несколько лет назад полюбила серфинг, обратилась к помощи тренера и снова встала на доску. К сожалению, она травмировала ногу и оказалась на больничной койке.

Теледива рассказывала, что разрезала ногу рифом. Кроме того, у ведущей есть синяки на правой руке и ступне. Звезда сообщила, что придется разрезать палец, поскольку внутри остался кусочек коралла.

Отметим, что многие поклонники заметили, что Регина Тодоренко сильно похудела, утратив былые формы. Не секрет, пос за беременность и после она набрала лишние килограммы. Недавно звезда разместила в своем микроблоге снимок в купальнике, сделанный на Бали.Знаменитость заверила, что поделится диетой, которая помогла ей похудеть.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 9 января 2021, 12:02 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Топалова сняли с поэтессой вместо беременной Тодоренко

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Как изменятся отношения России и США при Байдене
Немецкие СМИ назвали министра-гомосексуалиста самым вероятным преемником Меркель
Аналитик Безпалько обрисовал контуры будущего Союзного государства России и Белоруссии
Экономист Делягин предсказал демографическую катастрофу после ухода Лукашенко: Белоруссия вымрет

Шоу-бизнес

Спаси и сохрани: состояние инфицированной вдовы Этуша ухудшилось
Втянутому в гей-скандал Цискаридзе дали ценный совет
Абсолютно голая Волочкова залезла в бочку на глазах у поклонников
"Красивых деток много не бывает": Бородина высказалась о новой беременности

Проишествия

Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Раскрыты жуткие причины гибели светской львицы после психбольницы
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Сын Валерии бросил жену после родов и улетел развлекаться

Арсений проводит время в горах
Шоу-бизнес

"Конечно!": Тодоренко сделала заявление о расставании с мужем

Знаменитость ответила на вопрос поклонника
Шоу-бизнес

Кудрявцева обвинила россиян в заражении себя и дочери коронавирусом

Теледива рассказала, где подхватила заразу
Шоу-бизнес

"Не ко мне надо приходить": разъяренная жена Петросяна отправила россиян лечиться

Женщина с трудом выдерживает плохое отношение

Гороскоп

Гороскоп на январь 2021 года
Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2020 года
Гороскоп для Рыб на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Туктамышева назвала главную проблему в своей жизни
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни
По стопам Липницкой? Еще одна молодая фигуристка стала мамой
Ужасные боли: Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+