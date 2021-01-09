Сын Валерии бросил жену после родов и улетел развлекаться

Арсений проводит время в горах с отцом Лианы. Россияне тут же раскритиковали молодого отца за то, что он через неделю после рождения дочери улетел развлекаться, бросив жену. На защиту сына певицы Валерии встала Лиана.
Новоиспеченная мама заявила, что сама выступила инициатором поездки, чтобы ее возлюбленный отдохнул. По словам девушки, Арсений всю ее беременность провел рядом с ней и не переставал работать, чтобы обеспечить семью всем самым лучшим. Следовательно, как подчеркнула Лиана, ее муж заслужил отпуск.
Напомним, 52-летняя певица Валерия впервые стала бабушкой в начале этого года. Девочку назвали Селин. Малышка появилась на свет в одном из элитных перинатальных центров Москвы. Арсений Шульгин присутствовал на родах и поддерживал жену на всех этапах.
6 января Лиану и Селин выписали из больницы. Новоиспеченную маму с ребенком встречали родственники и друзья. Молодой отец устроил для семьи сюрприз и позвал на выписку аниматоров, а также украсил коридоры клиники шарами с именем новорожденной.
Напомним, что сын певицы Валерии женился на Лиане 28 августа 2020 года. До этого 21-летний Арсений и его 22-летняя избранница встречались чуть больше года.
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