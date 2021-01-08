В Сеть слили видео с тайной свадьбы Бузовой на Мальдивах

Ольга Бузова улетела вместе с возлюбленным Давидом Манукяном на Мальдивы за несколько дней до Нового года. Почти две недели пара публикует в "Инстаграм" кадры с отпуска, демонстрируют свои романтические завтраки, обеды и ужины, а также беззаботное времяпрепровождение под жарким солнцем.
Но оказалось, что влюбленные отправились на острова не только ради загара. В пятницу, 8 января, Бузова и Манукян сыграли свадьбу. На появившихся в Сети кадрах видно, что для этой церемонии на берегу океана был сооружен шатер и установлен праздничный стол.
Ольга и Давид клялись друг к другу в вечной любви под марш Мендельсона. Для этого случая телеведущая предпочла надеть белое платье, а блогер – белую рубашку и бежевые брюки. Образы влюбленных дополнили гавайские венки.
День свадьбы Бузова и Манукян выбрали особенный. Именно 8 января они отметили 17 месяцев с момента начала романтических отношений. Вероятно, эта церемония была лишь символической, и она не будет иметь юридической силы. Свадьбы, сыгранные на Мальдивах, не считаются официальными в России.
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