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Шоу-бизнес
В Сеть слили видео с тайной свадьбы Бузовой на Мальдивах

В Сеть слили видео с тайной свадьбы Бузовой на Мальдивах

Давид Манукян и Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова вышла замуж за Давида Манукяна (DAVA) на Мальдивах. В распоряжении журналистов появилось видео с тайной свадебной церемонии.
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Ольга Бузова улетела вместе с возлюбленным Давидом Манукяном на Мальдивы за несколько дней до Нового года. Почти две недели пара публикует в "Инстаграм" кадры с отпуска, демонстрируют свои романтические завтраки, обеды и ужины, а также беззаботное времяпрепровождение под жарким солнцем.

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Но оказалось, что влюбленные отправились на острова не только ради загара. В пятницу, 8 января, Бузова и Манукян сыграли свадьбу. На появившихся в Сети кадрах видно, что для этой церемонии на берегу океана был сооружен шатер и установлен праздничный стол.

Ольга и Давид клялись друг к другу в вечной любви под марш Мендельсона. Для этого случая телеведущая предпочла надеть белое платье, а блогер – белую рубашку и бежевые брюки. Образы влюбленных дополнили гавайские венки.

День свадьбы Бузова и Манукян выбрали особенный. Именно 8 января они отметили 17 месяцев с момента начала романтических отношений. Вероятно, эта церемония была лишь символической, и она не будет иметь юридической силы. Свадьбы, сыгранные на Мальдивах, не считаются официальными в России.

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Автор: 8 января 2021, 17:28 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость
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Шик, блеск, в ж*пе треск, в <цензура>**<цензура> щикотание, поздравляю молодых с бракосочетанием...
Гость
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Да по-барабану.
Гость
Ответить
Скучно этим дебилам ,просто время проводить вмести,надо как то привлечь внимание Что за чушь с распиской этих идиотов? Разыграли смешную, ,дебильную сцену ,что расписались ,а тупее ничего не было? Конечно старушка невеста рада этому сценарию,а зачем молодому Дави это чудовище? Она родить не может ему, а как и Тарасов, ждут детей от НАСТОЯЩЕЙ женщины,а эта мразь настоящей не будет никогда ,потеряла здоровье ещё в молодые годы,подкладывала себя под всех
Павел Батурин.
Ответить
Только Манукяны готовы подбирать не качественные товары, и пытаться продавать как сладкую конфетку.
Гость
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Не хочет с ним деньгами делиться при разводе.
Гость
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Вторая Волочкова. Все на показуху, все на продажу! Какие же они все ущербные! Ничего настоящего, ни души, ни тела! Одна сплошная бутафория! Жаль вас бузовы, волочковы, кравец... Й со товарищи!
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