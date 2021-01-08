Мужа больной раком Заворотнюк застукали с обворожительной брюнеткой

Петр Чернышев уже несколько лет подряд работает не покладая рук, чтобы обеспечить свою жену необходимыми препаратами. Вот и все праздничные дни спортсмен был вынужден провести на льду. Правда, в компании симпатичной фигуристки.

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