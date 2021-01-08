Мужа больной раком Заворотнюк застукали с обворожительной брюнеткой

Изнуряющая работа перестает быть в тягость, когда на горизонте появляется новый предмет для обожания. Накануне состоялась премьера ледового шоу Татьяны Навки "Спящая красавица". Главные роли в этой постановке достались, конечно же, хозяйке торжества и прославленному фигуристу Петру Чернышеву.
Супруг Анастасии Заворотнюк, все еще борющейся с опухолью головного мозга, день и ночь пропадал на репетициях шоу. Он буквально ночевал на катке для того, чтобы порадовать зрителей в новогодние праздники.
Его эффектная спутница тоже зря время не теряла. Татьяна Навка присутствовала на каждой репетиции, но в день премьеры уступила свое вакантное место Маргарите Дробязко. Если верить комментариям поклонников, обворожительная брюнетка отлично показала себя на льду.
Многочисленная аудитория добавила, что Петр не сводил глаз с партнерши, трепетно подхватывая ее на каждой поддержке. Спортсменка даже смело взмыла под потолок ледового дворца на специальных тросах.
Очередное выступление Чернышева только раззадорило поклонников. Нашлись и те, кто приписал Петру роман с фигуристкой и халатное отношение к еще живой супруге.
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