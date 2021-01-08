Годы не щадят: Цекало предстал перед камерами стариком

Известно, что влюбленные уже давным-давно переселились в США. Похоже, что этот переезд оказал позитивное влияние только на Дарину Эрвин. Девушка приобрела шоколадный загар, блеск в глазах и шикарные апартаменты у океана. Чего не скажешь о Цекало.
За это время Александр состарился и поседел. Поклонники списывают произошедшее на возраст. Ведь продюсеру уже 59 лет. Хорошо, что седые волосы не мешают семейному счастью Цекало.
Стоит отметить, что между супругами большая разница в возрасте. Дарина на 30 лет младше Александра. Их бурный роман начался два года назад. Уже спустя несколько месяцев Цекало и Эрвин сыграли свадьбу в Беверли-Хиллз. После они отправились в свадебное путешествие в Италию.
На опубликованных фотографиях отчетливо видно, как пара проводит свободное время. Возлюбленные расстаются только из-за рабочих моментов, но каждый вечер стараются проводить рядом друг с другом.
Напомним, что Александр и Дарина сделали все возможное, чтобы пересекаться и на съемочной площадке. Так, Эрвин приняла участие в съемках полнометражного фильма "Мажор", продюсером которого как раз является ее звездный муж.
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