"Где бабуля?": Валерия оставила сына в важный день

Младший сын Валерии, 22-летний Арсений Шульгин сделал предложение возлюбленной Лиане Волковой в июле прошлого года. Вскоре пара сыграла свадьбу, на которую пригласили 52-летнюю артистку. Супруга Иосифа Пригожина едва сдерживала слезы во время торжественной клятвы молодоженов.
Тогда же общественность узнала, что Лиана ждет ребенка. События в жизни влюбленных развиваются чересчур стремительно, будто спланированы заранее, поэтому многие усомнились в искренности их союза. Впрочем, молодожены не обращают внимание на злопыхателей, а наслаждаются радостными моментами.
Выписка Лианы и малышки Селин из роддома состоялась на днях. Арсений поделился кадрами с этого события в "Инстаграм", чем вызвал неоднозначную реакцию подписчиков. Многие интернет-пользователи поинтересовались, почему Валерия не встретила внучку из роддома и оставила сына в компании родственников невестки: "А где бабуля?", "Где родителя Сени?".
Эти вопросы Шульгин предпочел оставить без ответа. Можно предположить, что Валерия предпочла остаться дома в целях безопасности, ведь пандемия коронавируса продолжается, поэтому ограничивать контакты во избежание заражения по-прежнему необходимо.
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