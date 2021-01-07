"Ради детей": Айза Долматова простила бывшего мужа

Накануне Долматова сообщила, что больше не готова спорить с бывшим мужем и зарыла топор бессмысленной войны. Напомним, их брак продлился почти четыре года. За это время мужчина и женщина успели возненавидеть друг друга.
В одном из интервью Айза призналась, что все проблемы начались из-за финансовых вопросов. Анохин мечтал оставить себя салон красоты, на что Долматова, конечно же, не согласилась. Артистка предложила равносильную сделку и собралась выкупить учреждение. Тогда она и столкнулась с массой негативных заявлений.
Более того, блогерша упрекала нерадивого супруга в некачественном воспитании сына. Если верить словам Айзы, то Дмитрий вовсе не заботился о здоровье малыша и выводил его гулять с температурой. Не стоит забывать и о шантаже Анохина. Мужчина запугивал экс-возлюбленную, что вывезет Элвиса с собой на остров.
"Удалось восстановить отношения только ради детей. Наши разборки не касаются мальчиков", – написала Долматова.
Остается только гадать, надолго ли хватит бывших супругов. Сам же Дмитрий не комментирует сложившуюся ситуацию и старается не контактировать с блогершей.
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