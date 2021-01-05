Кумир молодежи не попала на самолет в Москве из-за новогодней суматохи

Клава Кока описала в подробностях сложившуюся ситуацию. Она не смогла попасть на борт самолета и взамен получила ваучер на 600 рублей. По словам авиакомпании, на эти деньги певица "могла спокойно скоротать время".
Затем рейс и вовсе был отменен. А улететь в южный край Клава смогла только спустя три часа. Представители S7 прокомментировали случившееся и объяснили, почему в аэропорту произошли технические сбои.
"На новогодних праздниках наблюдается крайне высокий поток пассажиров. К сожалению, бывают подобные сбои", – пояснил пиар-менеджер компании.
Сама же Клава Кока не стала разводить демагогию в центре зала ожидания. Из-за внезапно образовавшегося свободного времени, артистке было скучно. Вот она и начала жаловаться своим поклонникам в личном блоге в "Инстаграм".
Ранее поговаривали, что певица стала главным лицом Black Star. Теперь продюсеры лейбла активно работают над деловой репутацией Клавы и постоянно отправляют ее на телевизионные шоу и проекты.
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