"Хотелось лезть на стену": невестка Валерии рассказала о новогодней ночи

Несмотря на то, что схватки у молодой невестки Валерии начались еще днем 31 декабря, новогоднее обращение Владимира Путина Лиана Шульгина посмотрела дома, в окружении семьи. Однако спустя полчаса ей уже потребовалось срочно ехать в больницу.
"Когда были потуги, мне хотелось встать и просто убежать. От этой боли хотелось лезть на стену, честное слово", – рассказала девушка.
После того, как были улажены все необходимые формальности, она смогла хоть немного расслабиться. Тем более, что поблизости постоянно находилась акушерка, которая поддерживала Шульгину. Рядом с женой был и 22-летний Арсений.
Ребенок – девочку назвали Селин – родилась 1 января в 9:22 . Вес младенца – 3130 граммов, рост 50 сантиметров – сообщила молодая невестка Валерии.
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