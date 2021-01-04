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"Хотелось лезть на стену": невестка Валерии рассказала о новогодней ночи

Певица Валерия. Фото: Alexander Legky/Russian Look/www.globallookpress.com/
Молодая невестка певицы Валерии Лиана Шульгина рассказала, что 31 января почувствовала себя не очень хорошо. А уже в ночь на 1 января ей пришлось срочно ехать в больницу.
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Несмотря на то, что схватки у молодой невестки Валерии начались еще днем 31 декабря, новогоднее обращение Владимира Путина Лиана Шульгина посмотрела дома, в окружении семьи. Однако спустя полчаса ей уже потребовалось срочно ехать в больницу.

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"Когда были потуги, мне хотелось встать и просто убежать. От этой боли хотелось лезть на стену, честное слово", – рассказала девушка.

После того, как были улажены все необходимые формальности, она смогла хоть немного расслабиться. Тем более, что поблизости постоянно находилась акушерка, которая поддерживала Шульгину. Рядом с женой был и 22-летний Арсений.

Ребенок – девочку назвали Селин – родилась 1 января в 9:22 . Вес младенца – 3130 граммов, рост 50 сантиметров – сообщила молодая невестка Валерии.

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Автор: 4 января 2021, 04:04 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

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