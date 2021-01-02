Новорожденная внучка Валерии с редким именем потрясла россиян

Сын певицы Валерии от первого брака Арсений Шульгин безгранично радуется новым статусом отца и принимает поздравления. Всю новогоднюю ночь он присутствовал в роддоме при схватках, в результате которых его супруга Лиана Волкова родила дочку. Решая вопрос о том, как называть маленькую наследницу, молодые родители решили проявить креативность – они совместили первые слоги своих имен. Так, малышку Сени и Лианы назвали Селин.
Арсений Шульгин поделился свежими снимками с новорожденной девочкой. Счастливый отец и его супруга устроили фотосессию с малышкой прямо в коридоре родильного дома. На снимках сын певицы Валерии держит младенца на руках, а его супруга склоняется к родным, стоя в чулках и ночной сорочке. Арсений подчеркнул, что дочь стала для него лучшим подарком на Новый год.
Фотографии маленькой Селин вызвали у россиян яркие эмоции. Многие из комментаторов публикации отметили, что девочка родилась крупной. "Поздравляю вашу семью, это невероятное счастье!!!", "Это особенная девочка, это точно!!!!!", "Действительно, лучшее начало года! Будьте счастливы, ребята! Здоровья всей семье!", "Чудо чудесное", – написали изумленные пользователи Сети и фанаты семьи певицы Валерии.
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