Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей года

Рядом с Заворотнюк: подробности похорон онкобольного Буйнова
Лучше всех: дети несут цветы и игрушки к могиле внезапно умершего Галкина
Растолстевшего донельзя Николаева пришибло смертью
Кудрявцеву с инсультом увезли в больницу после известия об уходе партнера
Стало известно о сильном давлении на Эрнста после позора в Новый год
партнеры
Суббота
2 января
Лента новостей
17:50
В Курганской области на незаконной торговле поймали чиновников
17:29
Хоровод фриков в богадельне при кладбище: страна обсуждает "нафталиновый" эфир новогодней ночи
17:22
"Музыка, как ничто иное, воздействует на душу": Александр Шульгин о настоящем и будущем культуры и искусства
16:57
Новорожденная внучка Валерии с редким именем потрясла россиян
16:13
Лолита объявила о новом замужестве
15:37
"Куча шавок": Пасынок Джигарханяна врезал Петросяну за слова об отце
15:24
В аварии под Москвой погибли три человека
14:51
"В Новый год с новыми отношениями": Степаненко сделала заявление о связи с молодым любовником
13:57
Жена Юдашкина развлеклась в мужской компании после гей-скандала с участием супруга
13:29
Умер болевший коронавирусом актер Коренев
13:06
Не уберегли: 86-летнего Ланового сразил тяжелый недуг
12:27
Расфуфыренная Пугачева устроила дома массовую вечеринку
11:43
Лукашенко разочаровал народ новогодним выступлением
11:27
"Хотел в последний раз": Стало известно предсмертное желание Джигарханяна
11:22
Умер известный сценарист
10:39
"Она скончалась": Цивин заявил о страшном горе в семье
10:38
Коронавирус: последние новости на сегодня, 2 января 2021 года
08:34
Кати Пушкаревой больше нет: кардинальное преображение звезды "Не родись красивой" Нелли Уваровой
06:22
Появились данные о возвращении Пугачевой на сцену
04:15
Игривый пес выбежал на футбольное поле и прервал матч
02:08
Пойдет ли Лукашенко на интеграцию с Россией в 2021 году
23:35
Беременность и брак: заявлено о больших переменах в жизни Бузовой
21:11
"Решение будет принимать женщина": сенсационный прогноз на будущее США в 2021 году
19:06
Рубль или доллар: в какой валюте лучше хранить деньги в 2021 году
17:24
"С треском провалилась": мечтающую превзойти соперницу Меган Маркл разнесли в пух и прах
16:29
Валерия сообщила о пополнении в семье: На свет появилась чудесная девочка
15:17
Арзамасову и Авербуха предупредили о проблемах после рождения детей
13:43
Чего России ждать от Джо Байдена в 2021 году
12:35
Россиян в новогоднюю ночь пичкали суррогатами, подделками и покойниками
11:20
"Многие уроки были усвоены": разведенный Тимати подвел итоги года
09:01
Гороскоп на январь 2021 года
04:34
Не уберегли: беременная невестка Валерии заразилась коронавирусом
03:40
Маша Вебер поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
02:20
Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 января 2021 года
01:23
Александр Невский поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом из Лос-Анджелеса
00:07
Билан поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
23:36
EMIN поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
22:47
Джигурда поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
21:09
Валерия поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
20:16
Гулькина поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
19:20
Савичева поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
18:33
Лолита поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
17:21
В Подмосковье мужчина расстрелял сына во время ссоры
17:09
Виктор Дробыш озвучил необычные планы на встречу Нового года
17:07
Газманов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
17:02
Умер известный французский актер
16:56
Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом
16:37
Юдашкин устроил загулявшей жене изысканный сюрприз
16:24
Украинцы потребовали от Зеленского купить российскую вакцину от коронавируса
16:20
Горбань из "Кухни" закружилась в эротичном танце после древнего обряда
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Россиян в новогоднюю ночь пичкали суррогатами, подделками и покойниками
Появились данные о возвращении Пугачевой на сцену
Расфуфыренная Пугачева устроила дома массовую вечеринку
Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Беременность и брак: заявлено о больших переменах в жизни Бузовой
Валерия сообщила о пополнении в семье: На свет появилась чудесная девочка
Шоу-бизнес
Хоровод фриков в богадельне при кладбище: страна обсуждает

Хоровод фриков в богадельне при кладбище: страна обсуждает "нафталиновый" эфир новогодней ночи

Фото: Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com/
Феликс Грозданов

Феликс Грозданов блогер

 Журналист, писатель, кандидат филологических наук, лауреат премии "Светский журналист года".
Андрея Мягков, сыгравший главную в роль в фильме "Ирония судьбы, или с легким паром!" заявил, что против ежегодной демонстрации этой картины в новогоднем эфире. По его мнению, показывать по несколько раз любой шедевр – это извращение. Если уж так рассуждает актер, занятый в ленте, то что говорить про простых зрителей, которых уже тошнит от Нади, Ипполита и их заливной рыбы...
прочитано 848 раз

На Первом канале и "России" недолго думали, чем занять праздничный эфир. 31 декабря и 1 января он не блистал разнообразием – без конца шли "Золушка", "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию", "Любовь и голуби" и та самая "Ирония судьбы..." Прежде, правда, бывало, что "С легким паром!" показывали одновременно на всех каналах. Сейчас первая и вторая кнопка хотя бы разделили между собой демонстрировать бессмертную рязановскую комедию, как делят ежегодно и трансляции "Евровидения".

ПО ТЕМЕ

Россиян в новогоднюю ночь пичкали суррогатами, подделками и покойниками

 Новый год 2021

Сюжеты Новый год 2021

Как говорят изумленные люди, показывая в праздники сплошные хиты советского кино, нас утверждают во мнении, что ничего хорошего российское кино за три десятилетия не создало. Ни одной новой или сравнительно свежей картины в эфире не было.

По гуляющей в шоу-бизнесе легенде, однажды Юрий Антонов на вопрос, почему он по 40 лет не меняет репертуар, якобы сказал: "Новые песни пишут те, у кого старые плохие". Видимо, этого же правила придерживаются и руководители телеканалов. Зачем креативить и что-то выдумывать, если который год подряд судя по цифрам телевизионных рейтингов, в топ-20 самых популярных программ 31 декабря входят давно затертые до дыр "Любовь и голуби", "Ирония судьбы, или с легким паром", "Джентльмены удачи", "Бриллиантовая рука", "Операция "Ы" и "Девчата"!..

Музыкальное наполнение эфира тоже было покрыто паутиной и слоем пыли. Чего только стоит "Новогодняя дискотека-2021 "на Пятом канале, где в песне про "Малиновку" лихо отплясывал... умерший в январе 2017 года Александр Тиханович...

А всякие "Легенды Ретро FM" и "Дискотеки 80-х", снятые в последние 10-15 лет, где одни и те же артисты пели одни и те же песни под одну и ту же фонограмму своей молодости, но в разных костюмах, шли, кажется, везде в режиме нон-стоп.

Ну и кульминация праздника с запахом мандаринов и нафталина – "Новогодняя ночь на Первом", в которой Жанна Бадоева объявляла умершую Жанну Фриске, Дмитрий Борисов приглашал посмотреть на покойного Иосифа Кобзона, Максим Галкин приветствовал почившую Юлию Началову, а Роза Сябитова нахваливала ушедшего Олега Яковлева.

Судя по едким комментариям телезрителей, подобная вакханалия мало кому понравилась. "Хоровод фриков в VIP-богадельне при кладбище", "Цирк уродов", "Зомби-апокалипсис начался" – это самая мягкая реакция на праздничный телеэфир. И кажется, она справедлива.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

2 января 2021, 17:29
ФОТОРЕПОРТАЖ

Похитил Рождество: как COVID-19 испортил новогодние праздники в разных странах

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
ТВ давно пробило не только политическое днище. Нет ни одной толковой культурно-развлекательной программы. Ни одного нового праздничного фильма, ни одного хорошего концерта. Нафталин и плесень. Одни и те же клоуны: старички и старушки, девочки в трусиках, ряженые Киркоров и Басков. Федеральные каналы убыточные при таком паршивом контенте. Давно пора менять руководителей каналов, гнать высокооплачиваемый политдезинформаторов и делать качественный развлекательный продукт. Праздничные концерты - это талантливая молодежь, а не содержанки и содержанцы всяких папиков.
1

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко разочаровал народ новогодним выступлением
Пойдет ли Лукашенко на интеграцию с Россией в 2021 году
"Решение будет принимать женщина": сенсационный прогноз на будущее США в 2021 году
Чего России ждать от Джо Байдена в 2021 году

Шоу-бизнес

Хоровод фриков в богадельне при кладбище: страна обсуждает "нафталиновый" эфир новогодней ночи
Новорожденная внучка Валерии с редким именем потрясла россиян
Лолита объявила о новом замужестве
"Куча шавок": Пасынок Джигарханяна врезал Петросяну за слова об отце

Проишествия

Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Раскрыты жуткие причины гибели светской львицы после психбольницы
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Она скончалась": Цивин заявил о страшном горе в семье

Хитроумный мужчина переживает трагедию
Шоу-бизнес

"Куча шавок": Пасынок Джигарханяна врезал Петросяну за слова об отце

Степан зол на юмориста
Шоу-бизнес

"Хотел в последний раз": Стало известно предсмертное желание Джигарханяна

Артист не мог уйти из жизни просто так
Шоу-бизнес

Лолита объявила о новом замужестве

Певица высказалась о брачном статусе

Гороскоп

Гороскоп на январь 2021 года
Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2020 года
Гороскоп для Рыб на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Туктамышева назвала главную проблему в своей жизни
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни
По стопам Липницкой? Еще одна молодая фигуристка стала мамой
Ужасные боли: Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+