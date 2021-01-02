Хоровод фриков в богадельне при кладбище: страна обсуждает "нафталиновый" эфир новогодней ночи

Андрея Мягков, сыгравший главную в роль в фильме "Ирония судьбы, или с легким паром!" заявил, что против ежегодной демонстрации этой картины в новогоднем эфире. По его мнению, показывать по несколько раз любой шедевр – это извращение. Если уж так рассуждает актер, занятый в ленте, то что говорить про простых зрителей, которых уже тошнит от Нади, Ипполита и их заливной рыбы...

На Первом канале и "России" недолго думали, чем занять праздничный эфир. 31 декабря и 1 января он не блистал разнообразием – без конца шли "Золушка", "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию", "Любовь и голуби" и та самая "Ирония судьбы..." Прежде, правда, бывало, что "С легким паром!" показывали одновременно на всех каналах. Сейчас первая и вторая кнопка хотя бы разделили между собой демонстрировать бессмертную рязановскую комедию, как делят ежегодно и трансляции "Евровидения".

Как говорят изумленные люди, показывая в праздники сплошные хиты советского кино, нас утверждают во мнении, что ничего хорошего российское кино за три десятилетия не создало. Ни одной новой или сравнительно свежей картины в эфире не было.

По гуляющей в шоу-бизнесе легенде, однажды Юрий Антонов на вопрос, почему он по 40 лет не меняет репертуар, якобы сказал: "Новые песни пишут те, у кого старые плохие". Видимо, этого же правила придерживаются и руководители телеканалов. Зачем креативить и что-то выдумывать, если который год подряд судя по цифрам телевизионных рейтингов, в топ-20 самых популярных программ 31 декабря входят давно затертые до дыр "Любовь и голуби", "Ирония судьбы, или с легким паром", "Джентльмены удачи", "Бриллиантовая рука", "Операция "Ы" и "Девчата"!..

Музыкальное наполнение эфира тоже было покрыто паутиной и слоем пыли. Чего только стоит "Новогодняя дискотека-2021 "на Пятом канале, где в песне про "Малиновку" лихо отплясывал... умерший в январе 2017 года Александр Тиханович...

А всякие "Легенды Ретро FM" и "Дискотеки 80-х", снятые в последние 10-15 лет, где одни и те же артисты пели одни и те же песни под одну и ту же фонограмму своей молодости, но в разных костюмах, шли, кажется, везде в режиме нон-стоп.

Ну и кульминация праздника с запахом мандаринов и нафталина – "Новогодняя ночь на Первом", в которой Жанна Бадоева объявляла умершую Жанну Фриске, Дмитрий Борисов приглашал посмотреть на покойного Иосифа Кобзона, Максим Галкин приветствовал почившую Юлию Началову, а Роза Сябитова нахваливала ушедшего Олега Яковлева.

Судя по едким комментариям телезрителей, подобная вакханалия мало кому понравилась. "Хоровод фриков в VIP-богадельне при кладбище", "Цирк уродов", "Зомби-апокалипсис начался" – это самая мягкая реакция на праздничный телеэфир. И кажется, она справедлива.