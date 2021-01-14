"Рушатся семьи": Сафронов назвал заказчиков компромата на втянутого в гей-скандал Цискаридзе

С начала года все обсуждают скандал, связанный с фотографиями Николая Цискаридзе. Интимные снимки, на которых якобы запечатлен легендарный танцор с другим мужчиной, сейчас может найти каждый желающий. В конфликт также втянут и Валентин Юдашкин, неоднозначная переписка с которым была "слита" в Интернет ранее.

прочитано 617 раз