Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Четверг
14 января
Лента новостей
12:11
Известный швейцарский банк Credit Suisse предсказал сильное укрепление рубля в 2021 году
11:56
"Рушатся семьи": Сафронов назвал заказчиков компромата на втянутого в гей-скандал Цискаридзе
11:55
"Жаль. Очень жаль": Дмитрий Певцов раздавлен внезапной смертью
11:51
Аршавин начхал на сраженную страшным недугом бывшую жену
11:50
"Любовь и голуби" против "Кавказской пленницы": кто победит в войне Первого канала и "России"
11:45
Коронавирусом в России за сутки заразились 24,7 тысячи человек
11:33
Мигранты подожгли полицейский участок в Брюсселе
11:14
Коллега о найденной мертвой в машине звезде сериалов "Метод" и "Глухарь": На здоровье не жаловался
11:10
"Попа в мыле": что случилось с молодой женой Петросяна
11:01
Россиян хотят ограничить в праве на запуск фейерверков
10:58
Политолог Казакевич обвинил Лукашенко в затягивании реформы Конституции: Хочет прощупать Кремль
10:55
Хотели зарегистрировать брак: Быстрицкая угодила в лесбийский скандал
10:43
Роскачество предупредило россиян о новом опасном виде мошенничества во "ВКонтакте"
10:25
"Будем драться без правил": Плющенко принял вызов хореографа Тутберидзе на дуэль
10:19
Воробьев призвал жителей Подмосковья пересесть на общественный транспорт из-за снегопада
10:13
"Что-то лохматое и болтающееся": Певица Валерия взорвалась из-за критики
10:04
Неизвестный открыл огонь по посетителям кафе в Москве: четверо раненых
09:55
Россияне втоптали Панина в грязь после кончины матери: Умерла в одиночестве
09:44
"Столько всего пережила, а тут еще рак": новость о Бузовой вызвала оторопь
09:43
РФПИ и бразильская Uniao Quimica обсудили партнерство и производство вакцины "Спутник V" в Бразилии
09:35
"Приходили кредиторы и угрожали за долги": обнищавшая в кризис Сати Казанова перешла на хлеб с маргарином
09:09
"Фу, мерзость!": Шепелеву плюнули в лицо после скандала с наследством Фриске
09:08
В Москве отменили дистанционное обучение для школьников – подробности
08:53
"Сатира – лишь его прикрытие!": появились неожиданные данные о покойном Задорнове
08:52
Импичмента не будет: главный республиканец США искусно защитил Трампа
07:11
"Хитрый и коварный манипулятор": Джигурду вывели на чистую воду
06:42
Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 января 2021 года
04:15
Партнер нанес Асмус подлый удар под дых
02:19
Стало известно о переменах в жизни женившегося на молодухе актера из "Счастливы вместе"
00:07
Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года
23:07
Созависимость: как перестать быть жертвой в отношениях
22:13
Раздобревшего Данилко не признали: На себя не похож!
21:45
Эксперт Абзалов: Байден покончит с многовекторностью Лукашенко
21:38
В Москве неизвестный ограбил ломбард в торговом центре
21:37
"Я безумно расстроена": новогодние праздники обернулись для Рапунцель провалом
21:18
В Москве учительница "вышла замуж" за псевдоамериканца и лишилась крупной суммы
20:59
Обучение нового потока программы "Женщина-лидер" начнется в феврале
20:52
Политолог Карбалевич о планах Лукашенко: Утверждение новой конституции в Белоруссии отложили на 2025 год
20:18
Адвокат Екатерина Гордон сообщила о похищении Марины Чайки
20:01
Синоптик предупредил москвичей о сильном ветре и снегопаде
19:45
"Сказал мне за день": любовник шокировал Тюльпанову перед свадьбой
19:36
Звезда сериала "Тайны Смолвиля" готовится вновь стать отцом
19:32
Академию Плющенко покинула фигуристка Константинова
18:59
Близкий друг Фриске вскрыл подноготную Шепелева: Говорить о порядочности не приходится
18:41
"Срамота!": обнаженную Maruv закидали помидорами за прозрачное белье
18:33
Актер из сериала "Метод" скончался за рулем авто в Москве
18:14
"Не надо обижаться": Плющенко пригрозил любопытным россиянам после скандала с коттеджами
18:11
"Сын нужен только ради Жанниных денег": отец Фриске втоптал в грязь пронырливого Шепелева
18:04
Сенатор Пушков о возможном импичменте Трампа: Сильно ударит по его акциям
17:40
Хмельницкая и ее молодой любовник облобызали друг друга на глазах у всех
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Близкий друг Фриске вскрыл подноготную Шепелева: Говорить о порядочности не приходится
Одной ногой в могиле: стало известно о состоянии иссыхающей Королевой
Шепелев избавляется от памяти Фриске ради денег
"Мы – извращенцы!": мать умерла после тошнотворных откровений Панина о женской ножке
"Грешно быть такой красивой!": 62-летний телеведущий "облизал" жену Петросяна
"Сын нужен только ради Жанниных денег": отец Фриске втоптал в грязь пронырливого Шепелева
Шоу-бизнес

"Рушатся семьи": Сафронов назвал заказчиков компромата на втянутого в гей-скандал Цискаридзе

Николай Цискаридзе. Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/www.globallookpress.com
С начала года все обсуждают скандал, связанный с фотографиями Николая Цискаридзе. Интимные снимки, на которых якобы запечатлен легендарный танцор с другим мужчиной, сейчас может найти каждый желающий. В конфликт также втянут и Валентин Юдашкин, неоднозначная переписка с которым была "слита" в Интернет ранее.
прочитано 617 раз

Ситуацию прокомментировал художник Никас Сафронов. Он сообщил, что сам не видел эти фотографии, и ему совершенно неинтересно. "Эта история в принципе не может праздно обсуждаться в приличном обществе, а воспитанные люди должны отворачиваться от подобных кадров. Интимная жизнь человека – это его личное дело, куда посторонним нельзя вторгаться", – высказался он.

ПО ТЕМЕ

"Прекрасно сложен": втянутого в гей-скандал Цискаридзе облизали с ног до головы

Втянутому в гей-скандал Цискаридзе дали ценный совет

"Цискаридзе – великий артист, который сделал очень многое для русского балета, и это – единственное, что всех должно волновать", - отметил Никас. Он предполагает, что фотографии могут быть фейком, призванным опорочить благородное имя танцора. "Мы все знаем, что он огромный трудяга, который заработал себе имя большим талантом и колоссальной работоспособностью. Возможно, этими своими качествами он перешел дорогу каким-то людям, которые решили ему отомстить", – выдвинул версию художник.

Никас Сафронов считает, что сегодня секс-скандал – самый простой и недорогой способ разрушить репутацию человека. "Рушатся семьи, ломается карьера – и мы знаем примеры этого", – подчеркнул он, добавив, что в череде постоянных конфликтов на этой почве никто не отличит подделку от оригинала.

Никаса Сафронова огорчает тот факт, что мы живем во времена "массового вуайеризма". Всем людям интересно не творчество знаменитостей, а их интимная жизнь. Напомним, большое количество известных людей уже высказали свое мнение относительно ситуации и поспешили поддержать Николая Цискаридзе. Сам артист пока так и не прервал молчание.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 14 января 2021, 11:56 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Николай Цискаридзе завоевал мир

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
С ума, все посходили в величии. Все стали- великие. Хороший танцор, не более. Ольга Бузова- великая, Анастасия Волочкова- великая, Михаил Ефремов- великий, Ирина Цывина- великая....Поцелуй мне зад- я тебе....Кукушка хвалит....
1

Популярные темы форума

Политика

Политолог Казакевич обвинил Лукашенко в затягивании реформы Конституции: Хочет прощупать Кремль
Импичмента не будет: главный республиканец США искусно защитил Трампа
Эксперт Абзалов: Байден покончит с многовекторностью Лукашенко
Судьба Зеленского решится в ближайшие две недели – аналитик Золотарев

Шоу-бизнес

"Любовь и голуби" против "Кавказской пленницы": кто победит в войне Первого канала и "России"
"Попа в мыле": что случилось с молодой женой Петросяна
Хотели зарегистрировать брак: Быстрицкая угодила в лесбийский скандал
"Что-то лохматое и болтающееся": Певица Валерия взорвалась из-за критики

Проишествия

Убивший аспирантку историк Соколов решил обжаловать приговор
"Я с ребенком взаперти": просившая о спасении жительница горящего дома в Екатеринбурге погибла с дочерью
Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Семья умершей подруги стримера Reeflay не может устроить похороны

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Спорт

"Будем драться без правил": Плющенко принял вызов хореографа Тутберидзе на дуэль

В скандал влезла Яна Рудковская

Шоу-бизнес

"Столько всего пережила, а тут еще рак": новость о Бузовой вызвала оторопь

Слух быстро разлетелся по Интернету
Шоу-бизнес

Россияне втоптали Панина в грязь после кончины матери: Умерла в одиночестве

Актер попросил прощения

Шоу-бизнес

"Сатира – лишь его прикрытие!": появились неожиданные данные о покойном Задорнове

Вдова рассказала о потере памяти у Михаила Николаевича

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 13 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 12 января 2021 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Будем драться без правил": Плющенко принял вызов хореографа Тутберидзе на дуэль
Рукоблудника Дзюбу предложили выдвинуть в президенты России
Тарасова отказалась признавать Плющенко тренером после скандала с особняками
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+