"Рушатся семьи": Сафронов назвал заказчиков компромата на втянутого в гей-скандал Цискаридзе

Ситуацию прокомментировал художник Никас Сафронов. Он сообщил, что сам не видел эти фотографии, и ему совершенно неинтересно. "Эта история в принципе не может праздно обсуждаться в приличном обществе, а воспитанные люди должны отворачиваться от подобных кадров. Интимная жизнь человека – это его личное дело, куда посторонним нельзя вторгаться", – высказался он.
"Цискаридзе – великий артист, который сделал очень многое для русского балета, и это – единственное, что всех должно волновать", - отметил Никас. Он предполагает, что фотографии могут быть фейком, призванным опорочить благородное имя танцора. "Мы все знаем, что он огромный трудяга, который заработал себе имя большим талантом и колоссальной работоспособностью. Возможно, этими своими качествами он перешел дорогу каким-то людям, которые решили ему отомстить", – выдвинул версию художник.
Никас Сафронов считает, что сегодня секс-скандал – самый простой и недорогой способ разрушить репутацию человека. "Рушатся семьи, ломается карьера – и мы знаем примеры этого", – подчеркнул он, добавив, что в череде постоянных конфликтов на этой почве никто не отличит подделку от оригинала.
Никаса Сафронова огорчает тот
факт, что мы живем во времена "массового вуайеризма". Всем людям интересно не творчество
знаменитостей, а их интимная жизнь. Напомним, большое количество известных
людей уже высказали свое мнение относительно ситуации и поспешили поддержать
Николая Цискаридзе. Сам артист пока так и не прервал молчание.
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