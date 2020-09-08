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Сын Алибасова осрамил жену на всю Россию

Сын Алибасова осрамил жену на всю Россию

Бари Алибасов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наследник Бари Алибасова поучаствовал в шоу "На самом деле" Первого канала. Мужчина втайне от супруги сдал тест ДНК, чтобы убедиться, от него ли она родила дочь Амелию.
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В окружении Бари Алибасова считают, что Виолетта родила наследницу не от него. Якобы отцом девочки является стилист Виктор Концедайло.

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Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Помощник продюсера группы "На-На" Вадим Горжанкин достал биоматериал ребенка, забрав одну из сосок. Он отметил, что сын Бари Алибасов-младший сам начал всех подговаривать к тому, что надо провести ДНК-анализ.

Шоумен утверждает, что сын говорил ему, что Амелия – ребенок от Виктора Концедайло. Однако сам наследник заверил, что ни он, ни его супруга не стали бы делать ДНК по поводу ребенка. В свою очередь Горжанкин отметил, что стилист вхож в квартиру к звездной семье. Иногда он даже остается наедине с Виолеттой. Он стрижет Алибасовых и присматривает за продюсером ночью, ведь у шоумена есть проблемы со здоровьем.

Таким образом наследник продюсера опозорил супругу на всю страну своими подозрениями. Жена Бари Алибасова-младшего не очень хотела делать официально ДНК-тест, но в ходе программы ее удалось уговорить. Результаты же проведенного втайне теста она запретила озвучивать в эфире Первого канала.

Виолетта согласилась сделать тест, чтобы положить конец сплетням и домыслам. Результаты проведенного исследования с биоматериалом Концедайло вручили в конверте Бари Алибасову. Увидев их, он рассвирепел и побежал за кулисы, где находился Горжанкин. "Козел, ты тест подделал!", – кричал мужчина. В итоге выяснилось, что Алибасов-младший соврал: именно он сам инициировал проведение ДНК-теста, а не Горжанкин.

Автор: 8 сентября 2020, 19:07 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Золотые унитазы Бари Алибасова

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

алеся
Ответить
Эти мерзкие ничтожества папанька и сынок давно уже себя ославили на всю Россию!
1

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