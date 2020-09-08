Ефремова доставили в СИЗО

Михаила Ефремова доставили из здания суда, где он выслушал приговор по делу о смертельном ДТП, в московское СИЗО-5 Водник. Напомним, актера признали виновным и приговорили к восьми годам заключения. Пока неизвестно, собирается ли он обжаловать приговор или же согласится с доводами обвинения.
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