Сдавший Певцов обратился к народу после тяжелой болезни

Дмитрий Певцов провел в больнице чуть больше недели. Артиста лечили от пневмонии.

О госпитализации Дмитрия Певцова стало известно 29 августа. Актеру потребовалась помощь медиков после того, как он вернулся из Крыма. Врачи обнаружили у артиста воспаление легких. Также Дмитрию пришлось сдавать тест на COVID-19.

На следующий день Певцов рассказал, что чувствует себя хорошо. Тогда артист пожелал всем переносить болезнь с таким состоянием, как у него.

На выздоровление Дмитрию потребовалось немного времени. 8 сентября в "Инстаграм" он опубликовал видеообращение. Актер сообщил, что уже находится дома. Он поблагодарил врачей за внимание и заботу, что, по мнению Певцова, не менее ценно, чем простое лечение.

Дмитрий отметил, что медикам нелегко работать в нынешней ситуации. Под видео актер поделился отрывком из стихотворения Николая Тихонова: "Гвозди бы делать из этих людей...", намекнув на стойкость врачей во время пандемии.

Ранее Певцов в шутку попросил прощение у людей за то, что очень давно хотел отпуск и теперь Золотая Рыбка "создала" карантин, чтобы исполнить его желание.