Сексуальность зашкаливает: падчерица Михайлова восхитила соблазнительными формами

Когда падчерица Стаса Михайлова – 21-летняя Ева Канчельскис – решила заняться музыкой, певец был этому рад. Премьеру клипа с участием дочери он встретил восторженно.

Ева Канчельскис – дочь Инны Михайловой от футболиста Андрея Канчельскиса. Но Стас Михайлов относится к ней, как к родной. Только что девушка снялась в клипе на песню "Одеяльная", где ее партнером стал Анатолий Цой, знакомый многим по телепроекту канала НТВ "Маска".

Зрители клипа оценили не только песню, но и соблазнительные формы юной прелестницы. Она их подчеркивала короткими шортами, топиками, лифами, а то и вовсе снималась обнаженной в ванне. В облаке мыльной пены она смотрелась Афродитой.

Клип на песню "Одеяльная" получился очень динамичным, сочным, ярким. Стало понятно, что у падчерицы Михайлова есть все, необходимые артисту, черты. "Я снималась в клипе впервые и мне очень понравилось, потому что атмосфера была просто чудесная! – улыбается Ева. – Все ребята на съемочной площадке были настроены очень позитивно".

Напомним, что с 2011 года Стас Михайлов женат на своей возлюбленной Инне Михайловой. У звездных супругов есть две совместные дочки – Иванна, родившаяся в 2009 году, и Мария, которая появилась на свет в 2012-м. Но у певца есть еще и старшие дети. Его сыну Никите уже 19 лет, а дочери Дарье – 15.