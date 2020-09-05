"Бедная": Асмус с синяками и красными глазами вызвала недоумение

Похоже, знаменитая артистка действительно страдает после развода с Гариком Харламовым. Поддержка комика ей бы сейчас точно не помешала.

Об этом свидетельствует публикация, которую Кристина Асмус разместила в своем инстаграм-аккаунте в субботу. Актриса пожаловалась своим подписчикам на жизнь, подробно рассказав о том, как ей сейчас приходится нелегко.

32-летняя звезда "Текста" призналась, что уже месяц переворачивает календарь и ей не удается поспать дольше двух с половиной часов. Все из-за напряженной работы над новым шоу "Золото Геленджика", которое, если верить словам артистки, уже скоро появится на телеэкранах. Асмус посетовала, что ей приходится прятать синяки и красные глаза с помощью специалистов, которых она назвала "гениальными девчатами".

Но эти слова вызвали у подписчиков лишь недоумение. Многие из них отметили, что на фотографии, под которой был оставлен этот текст, Кристина Асмус отнюдь не выглядит уставшей. На снимке актриса предстала с улыбающейся на фоне городского пейзажа и морского побережья с бокалом коктейля в руке. Из одежды и аксессуаров на ней был лишь белый боди и розовые очки, за которыми даже при пристальном взгляде не видно ни покрасневших глаз, ни синяков под ними.

"Научите выглядеть так же хорошо как вы после 2,5 часов сна", "Кристин тебе и мы спать не будем", – иронично отметили подписчики актрисы.