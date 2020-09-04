Звезду "Вечного зова" вели под руки на прощание с Печерниковой

Приехавшая проститься с Ириной Печерниковой звезда "Вечного
зова" Тамара Семина с трудом передвигалась на траурной церемонии. 81-летнюю звезду
поддерживали за руку. Она шла с костыльком.
Проводить коллегу и подругу в последний путь приехал и 71-летний Юрий Чернов, сообщает "Вокруг ТВ". Он рассказал журналистам, что Первый канал готовил передачу к юбилею актрисы, но звезда не дожила всего один день до праздника. При этом продюсеры все никак не могли вызвонить ее на съемки – все были какие-то дела. Актер отметил, что у Ирины было много друзей, а сама она была светлым человеком.
"Она ангел, так спокойно ушла. Так только светлые люди уходят", – сказал Чернов.
На закате жизни актриса советского кино жила в своем загородном доме в Ярославской области с компании подруги Нины Давыдовой. Звезда умерла внезапно у нее на глазах. Это произошло 1 сентября. Прибывшие врачи скорой констатировали смерть от инфаркта.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что на церемонии прощания подруга актрисы рассказала о завещании, составленном задолго до смерти Печерниковой. В нем она написала, что оставляет все имущество своей сестре.
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