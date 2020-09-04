Мужа Ивлеевой затравили в Сети за плагиат хита группы "Руки вверх"

В пятницу, 4 сентября, Элджей и Моргенштерн выпустили новый клип на песню Lollipop. Однако поклонники тут же узнали в треке мелодию популярной композиции группы "Руки вверх". Музыкантов завалили гневными комментариями.

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