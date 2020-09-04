Мужа Ивлеевой затравили в Сети за плагиат хита группы "Руки вверх"

Кажется, Моргенштерну и Элджею понравилось работать вместе. Недавно ребята выпустили трек Cadillac, который завирусился в Сети. За несколько недель клип набрал миллионы просмотров в "Ютубе", а тиктокеры записали на песню сотни видео.
Видимо, чтобы повторить успех, артисты решили воспользоваться проверенными мелодиями из 90-х. Музыка композиции Lollipop безумно напоминает сразу несколько хитов прошлого. Поклонники не оценили плагиат и набросились на рэперов с критикой.
"Школьники скажут: О дааа новый трек он такой крутоййй,как они такое придумывают?????? Олды: The Pop Posse – Around the World (La La La La La)", "Все пишут, что оригинал ATC – All Around The World, но единицы знают, что настоящий оригинал это Руки Вверх – Песенка", "Плагиат: Моргенштерн, Элджей – Lolipop Оригинал: Руки Вверх! – la la la", "Вы что, это не плагиат, это оммаж!", "Копия клипа “Walk it like I talk it", – написали в комментариях.
Напомним, не так давно Настя Ивлеева и Элджей переболели коронавирусом. Пара перенесла инфекцию довольно спокойно, от температуры и озноба страдали всего несколько дней. Однако ребята не стали рисковать и честно отсидели на карантине две недели.
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