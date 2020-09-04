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Квартира в центре Москвы: подруга Печерниковой раскрыла завещание актрисы

Квартира в центре Москвы: подруга Печерниковой раскрыла завещание актрисы

Кадр из фильма "Два капитана" (1976)
Завещание актриса составила задолго до своей смерти. Тогда она пошла к нотариусу со своей приятельницей за компанию.
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Подруга Ирины Печерниковой Нина Давыдова рассказала, что актриса написала завещание задолго до своей смерти. Однажды ее приятельница шла к нотариусу оформлять документ на наследство и позвала Нину с собой за компанию. Та согласилась.

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У актрисы не было огромного состояния. Она жила на одну пенсию и ничего не копила. Однако у Печерниковой осталась квартира в центре Москвы – на Красных воротах.

На церемонии прощания в ритуальном зале Центральной клинической больницы гражданской авиации Нина Давыдова сообщила, что все имущество Ирины Печерниковой достанется сестре актрисы, сообщает издание "Вокруг ТВ".

Звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова умерла от инфаркта в своем загородном доме в Ярославской области, где после смерти мужа она жила со своей подругой Ниной Давыдовой. Умерла женщина на глазах у приятельницы – они сели ужинать, и все произошло в один момент. Врачи скорой не успели спасти ее.

Ранее "Дни.ру" стало известно, что незадолго до смерти Ирина Печерникова серьезно травмировалась. О том, что Ирина Печерникова упала и сломала два ребра, стало известно от работника программы Андрея Малахова "Прямой эфир".

4 сентября 2020, 16:08 Источник: Вокруг ТВ ✓ Надежный источник

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