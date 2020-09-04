Артистка Волкова приехала на прощание с Клюевым

Многочисленные поклонники и коллеги пришли проститься с Борисом Клюевым, который умер в результате борьбы с онкологическим заболеванием. Одной из первых прибыла на церемонию его партнерша по сериалу "Воронины" Екатерина Волкова.

Прощание с Борисом Клюевым началось в 11 утра сегодня, 4 сентября, в Малом театре, где артист проработал более полувека. Впрочем, люди стали собираться возле учреждения задолго до начала печального мероприятия. Проводить артиста в последний путь прибыли не только многочисленные поклонники, но и коллеги. Так, появилась на церемонии и актриса Екатерина Волкова, партнерша Бориса Клюева по сериалу "Воронины". Они работали бок о бок десять лет.

Для артиста и друга актриса привезла розовые каллы. "Каждый человек у меня ассоциируется с определенным цветком. Каллы – сильные, красивые, грациозные, аристократичные, как и вы, Борис Владимирович", – обратилась к покойному коллеге Екатерина Волкова.

Для актрисы смерть Бориса Клюева стала шоком. Она даже отказалась комментировать эту новость СМИ. "Поднимать хайп я не хочу, участвуя в ток-шоу в память и тп (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – объяснила свое решение актриса.

Она, как и другие актеры, работавшие с Борисом Клюевым, были осведомлены о его смертельном диагнозе, поэтому поддерживали его как могли. "Уход Бориса Владимировича больше, чем потеря близкого друга, коллеги и наставника. Без преувеличения Воронины самый любимый народный сериал, так что это наша общая с вами потеря – ведь ушел глава семьи...." – заключила Екатерина Волкова.

Отметим, что сам Борис клюев не скрывал, что тяжело болен. Однако легендарный артист был настроен оптимистично. "Я лечусь и буду лечиться, пока это будет приносить какие-то результаты. Я очень спокойно отношусь к любому варианту, считаю, что прожил очень хорошую, интересную, красивую жизнь", – говорил актер.

Напомним, о смерти народного артиста России Бориса Клюева стало известно 1 сентября. Артист продолжительное время боролся с раком легких. В сериале "Воронины" актер играл одну из главных ролей. За работу в теленовелле Борис Клюев получил премию ТЭФИ в 2012 году.