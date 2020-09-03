Перед смертью Ирина Печерникова сильно покалечилась

2 сентября актрисе Ирине Печерниковой исполнилось бы 75 лет. Однако артистка скончалась накануне юбилея. Смерть артистки бурно обсудили на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Оказалось, незадолго перед трагедией Ирина Печерникова серьезно травмировалась.

О том, что Ирина Печерникова упала и сломала два ребра, стало известно от сотрудника скандально известной передачи Андрея Малахова "Прямой эфир". Шла подготовка к новому выпуску шоу, который планировалось посвятить юбилею Ирины Печерниковой. С актрисой связались, чтобы позвать ее на съемки. Однако приехать она не могла. "Она не стала пояснять, как получила травму. Просто сказала, что есть перелом, и она чувствует себя плохо", – сообщил сотрудник передачи.

Друзья и коллеги убеждены, что Ирина Печерникова была удивительно светлым и очень чувствительным человеком. Судьба у нее оказалась сложной: она так и не познала радости материнства, с двумя мужьями развелась, третий умер при загадочных обстоятельствах.

На шоу, кстати, отметился второй муж Ирины Печерниковой, актер Борис Галкин. Они недолго были вместе, но сумели и после расставания сохранить дружеские отношения. Актер выразил свои соболезнования, а затем попросил прощения у всех, кто знал Ирину Печерникову, которую тот назвал "самоотверженным" человеком.

"Для тех, кто знал ее лично, это утрата невероятная... Царство небесное ее родителям, это были святые люди. Простите меня, если я в чем-то был виноват. И прости меня, Ирина", – обратился к бывшей жене Борис Галкин.

Напомним, что актриса прославилась благодаря главной роли в фильме "Доживем до понедельника". Потом было еще несколько серьезных работ артистки. Но в последнее время Ирина вела крайне закрытый образ жизни: она переехала из Москвы в деревню в Ярославской области, жила в домике вместе с подругой, фанаткой ее творчества.

Несколько лет назад ей диагностировали рак горла. К счастью, артистке удалось вовремя сделать операцию, и она регулярно проверялась. По словам близких, она никогда не жаловалась на здоровье, стойко перенося все проблемы.

Ирина Печерникова умерла в собственном доме. Инфаркт.