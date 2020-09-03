Перед смертью Ирина Печерникова сильно покалечилась

О том, что Ирина Печерникова упала и сломала два ребра, стало известно от сотрудника скандально известной передачи Андрея Малахова "Прямой эфир". Шла подготовка к новому выпуску шоу, который планировалось посвятить юбилею Ирины Печерниковой. С актрисой связались, чтобы позвать ее на съемки. Однако приехать она не могла. "Она не стала пояснять, как получила травму. Просто сказала, что есть перелом, и она чувствует себя плохо", – сообщил сотрудник передачи.
Друзья и коллеги убеждены, что Ирина Печерникова была удивительно светлым и очень чувствительным человеком. Судьба у нее оказалась сложной: она так и не познала радости материнства, с двумя мужьями развелась, третий умер при загадочных обстоятельствах.
На шоу, кстати, отметился второй муж Ирины Печерниковой, актер Борис Галкин. Они недолго были вместе, но сумели и после расставания сохранить дружеские отношения. Актер выразил свои соболезнования, а затем попросил прощения у всех, кто знал Ирину Печерникову, которую тот назвал "самоотверженным" человеком.
"Для тех, кто знал ее лично, это утрата невероятная... Царство небесное ее родителям, это были святые люди. Простите меня, если я в чем-то был виноват. И прости меня, Ирина", – обратился к бывшей жене Борис Галкин.
Напомним, что актриса прославилась благодаря главной роли в фильме "Доживем до понедельника". Потом было еще несколько серьезных работ артистки. Но в последнее время Ирина вела крайне закрытый образ жизни: она переехала из Москвы в деревню в Ярославской области, жила в домике вместе с подругой, фанаткой ее творчества.
Несколько лет назад ей диагностировали рак горла. К счастью, артистке удалось вовремя сделать операцию, и она регулярно проверялась. По словам близких, она никогда не жаловалась на здоровье, стойко перенося все проблемы.
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